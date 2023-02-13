Помогла Франция: две киевские больницы оборудуют солнечными электростанциями

Киеву в рамках гуманитарной помощи достались две уникальные солнечные электростанции от ведущего французского производителя фотоэлектрических панелей. Оборудование установя в медицинских учреждениях Святошинского района.

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Международные партнеры Украины продолжают помогать нашей стране в защите критической инфраструктуры от российских ракетных обстрелов. Так, в Киеве скоро заработают две уникальные солнечные электростанции, которые прибыли в город в рамках гуманитарной помощи из Франции. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Известно, что Киеву электростанции достались бесплатно — 250 тысяч евро для покупки энергетических установок были собраны французскими партнерами. А еще 50 000 евро выделила компания JCI.

Руководство города решило, что одна из автономных электростанций (с мощностью 25,6 кВт-ч) будет обеспечивать электроэнергией Консультативно диагностический центр. А другая (рассчитана на 76,8 кВт-ч) – в Святошинском психоневрологическом интернате. Французские специалисты уже приступили к монтажу электростанций.

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"Медицинские учреждения должны работать 24/7, чтобы спасать здоровье и жизнь киевлян. Должно работать специальное оборудование реанимации, лаборатории, для которого требуется электричество. Поэтому мы продолжаем снабжать объекты критической инфраструктуры столицы альтернативными источниками питания", – отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее Фокус рассказывал, что столичные власти купили 12 передвижных мобильных котельных на случай чрезвычайных ситуаций. По словам Кличко, одна такая котельная уже подключена к теплопункту одной из школ столицы. Город планирует получить еще 10 таких котельных, они уже на стадии производства.

Также напомним, что киевлянам выплачивают частичную компенсацию, если покупают генераторы. Так, объединения совладельцев многоквартирных домов смогут получить компенсацию в размере 75% от стоимости альтернативных источников энергоснабжения, закупленных на отопительный сезон 2022/2023.