Допомогла Франція: дві київські лікарні обладнають сонячними електростанціями

Києву в межах гуманітарної допомоги дісталися дві унікальні сонячні електростанції від провідного французького виробника фотоелектричних панелей. Обладнання встановлять у медичних закладах Святошинського району.

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Міжнародні партнери України продовжують допомагати нашій країні у захисті критичної інфраструктури від російського ракетного обстрілу. Так, у Києві незабаром запрацюють дві унікальні сонячні електростанції, які прибули до міста у межах гуманітарної допомоги із Франції. Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

Відомо, що Києву електростанції дісталися безкоштовно — 250 тисяч євро для покупки енергетичних установок зібрали французькі партнери. А ще 50 тисяч євро виділила компанія JCI.

Керівництво міста вирішило, що одна з автономних електростанцій (з потужністю 25,6 кВт-год) забезпечуватиме електроенергією Консультативно-діагностичний центр. А інша (розрахована на 76,8 кВт-год) – у Святошинському психоневрологічному інтернаті. Французькі фахівці вже розпочали монтаж електростанцій.

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"Медичні установи мають працювати 24/7, щоб рятувати здоров'я та життя киян. Повинно працювати спеціальне обладнання реанімації, лабораторії, для якого потрібна електрика. Тому ми продовжуємо постачати об'єкти критичної інфраструктури столиці альтернативними джерелами живлення", – зазначив мер Києва Віталій Кличко.

Раніше Фокус розповідав, що столична влада купила 12 пересувних мобільних котелень на випадок надзвичайних ситуацій. За словами Кличка, одну таку котельню вже підключено до теплопункту однієї зі шкіл столиці. Місто планує отримати ще 10 таких котелень, вони вже на стадії виробництва.

Також нагадаємо, що киянам виплачують часткову компенсацію, якщо вони купують генератори. Так, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків зможуть отримати компенсацію у розмірі 75% вартості альтернативних джерел енергопостачання, закуплених на опалювальний сезон 2022/2023.