Квартира за 30 тысяч долларов: как меняются цены на жилье в Киеве и по Украине

С точки зрения потенциальных покупателей, война — не лучшее время для покупки недвижимости. Однако многие продавцы квартир на вторичном рынке держат ценники на довоенном уровне. Фокус выяснил, когда упадут цены на недвижимость в Украине и какие для этого есть предпосылки.

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Во время войны в Украине активность на вторичном рынке жилья сократилась примерно на 85%, о чем Фокус сообщает в своем новом обзоре "Дорого не будет. Как меняются цены на однокомнатные квартиры в Киеве и Львове". Но с ценами ситуация пока, увы, не в пользу покупателей.

Обычно реакцией на резкое падение спроса становится заметное снижение цен. Однако, на рынке недвижимости в Украине пока не произошло заметной коррекции цен. Более того, из-за девальвации нацвалюты стоимость недвижимости в гривне заметно повысилась.

Согласно статистике платформы OLX в 2022 году средняя стоимость квадратного метра на вторичке в Украине выросла на 35% и составила 24277 грн ($657,5). Для сравнения: наличный доллар за этот период подорожал на 49% с 27,40 UAH/USD до 40,80 UAH/USD.

В ответ на запрос Фокуса аналитики OLX уточняют, что наиболее доступные цены на жилую недвижимость на вторичном рынке установились в Сумской и Черниговской областях — 14581 грн ($395) и 17130 грн ($464) за кв м соответственно. При этом, на Днепропетровщине цена квадратного метра составляет около 24218 грн ($655,9), на Львовщине – 34137 грн ($924,5), а самые высокие цены традиционно держаться на Киевщине – около 41872 грн ($1134) за кв м.

По словам Виктории Берещак, обозревателя рынка недвижимости, за прошедший с начала войны год в Киеве и Одессе стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке практически не изменилась. При этом во Львове и некоторых других областных центрах западной и центральной Украины, где нашли прибежище от войны внутренне перемещенные лица, цены за этот период выросли на 10-20%.

[ + – ] Во Львове из-за наплыва внутренне перемещенных лиц цены на квартиры выросли на 10-20% Фото: pixabay.com

Собеседница Фокуса называет установившиеся по состоянию на февраль 2023 года средневзвешенные цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке по городам:

Киев: $50-65 тыс.

Львов: $45-55 тыс.

Одесса: $45-50 тыс.

Ивано-Франковск: $40-45 тыс.

Ужгород: $40-45 тыс.

Винница: $35-45 тыс.

Тернополь: $35-45 тыс.

На волнующий граждан вопрос, когда упадут цены на недвижимость в Украине в 2023 году, эксперты, к которым обратился Фокус, отвечают неоднозначно.

Если реализуется прогноз об украинском наступлении, тяжелых боях на Востоке и Юге и их отсутствии на других направлениях, Виктория Берещак не исключает даже некоторый рост цен на квартиры в пределах 10-15% на фоне оживления спроса.

Однако эксперты портала Address.ua, ссылаясь на продолжительный характер войны, высокие риски для безопасности и медленное восстановление доходов граждан, считают, что спрос на квартиры еще долгое время будет невысоким, а рынок недвижимости будет стагнировать.

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Карточные домики: как и почему в Украине намечается обвал на рынке недвижимости

"Я пока не вижу общей тенденции к снижению цен и считаю эту ситуацию не самой успешной для рынка. Ведь если бы цены на квартиры в Украине глобально снизились, как это было в 2015-2016 годах, рынок ожил бы, что принесло бы экономике пользу", — продолжает Ирина Луханина, независимы эксперт по недвижимости. То есть, снижение цен на недвижимость стало бы логичным шагом в ответ на падение спроса и уменьшение доходов граждан.

Впрочем, Богдан Маковецкий, столичный риэлтор, как раз считает, что в Киеве цены на квартиры на вторичном рынке снизятся до 10-15% уже к концу 2023 года. При этом особенно заметно просядут в цене квартиры с большим метражом, спрос на которые самый низкий.

[ + – ] Потенциальным покупателям жилья сегодня стоит поторговаться

Впрочем, скрытое снижение цен уже происходит. Ведь по словам Маковецкого, в случае с реальными сделками продавцы могут уступать в цене до 7% для объектов эконом-класса и до 15-20% для бизнес- и премиум-классов. Ирина Луханина добавляет, что мотивированные продавцы, которым срочно нужны деньги, уступают 25-35% а иногда даже до 50% от заявленной цены. Поэтому потенциальным покупателям недвижимости сейчас можно посоветоветь не стесняться торговаться.

Ранее Фокус выяснял, могут ли застройщики во время военного положения сослаться на форс-мажор, а инвесторы приостановить платежи по кредиту или рассрочке или вернуть деньги.

Также Фокус сообщал, что цены на новостройки во Львове во время войны практически сравнялись с киевскими.