Квартира за 30 тисяч доларів: як змінюються ціни на житло у Києві та в Україні

З погляду потенційних покупців, війна — не найкращий час для покупки нерухомості. Однак багато продавців квартир на вторинному ринку тримають цінники на довоєнному рівні. Фокус з'ясував, коли впадуть ціни на нерухомість в Україні та які для цього є передумови.

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Під час війни в Україні активність на вторинному ринку житла скоротилася приблизно на 85%, про Фокус повідомляє у своєму новому огляді "Дорого не буде. Як змінюються ціни на однокімнатні квартири у Києві та Львові". Але з цінами ситуація поки, на жаль, не на користь покупців.

Зазвичай реакцією на різке зниження попиту стає помітне зниження цін. Проте, на ринку нерухомості в Україні поки не відбулося помітної корекції цін. Щобільше, через девальвацію нацвалюти вартість нерухомості у гривні помітно підвищилася.

Згідно зі статистикою платформи OLX у 2022 році середня вартість квадратного метра на вторинному ринку в Україні зросла на 35% і склала 24 277 грн ($657,5). Для порівняння: готівковий долар за цей період подорожчав на 49% з 27,40 UAH/USD до 40,80 UAH/USD.

У відповідь на запит Фокусу аналітики OLX уточнюють, що найдоступніші ціни на житлову нерухомість на вторинному ринку встановилися у Сумській та Чернігівській областях — 14 581 грн ($395) та 17 130 грн ($464) за кв. м відповідно. Відповідно, на Дніпровщині ціна квадратного метра становить близько 24 218 грн ($655,9), на Львівщині — 34 137 грн ($924,5), а найвищі ціни традиційно триматимуться на Київщині — близько 41 872 грн ($1134) за кв.м.

За словами Вікторії Берещак, оглядачки ринку нерухомості, за минулий рік із початку війни у Києві та Одесі вартість однокімнатних квартир на вторинному ринку практично не змінилася. Водночас у Львові та деяких інших обласних центрах західної та центральної України, де знайшли притулок від війни внутрішньо переміщені особи, ціни за цей період зросли на 10-20%.

[ + – ] У Львові через наплив внутрішньо переміщених осіб ціни на квартири зросли на 10-20% Фото: pixabay.com

Співрозмовниця Фокусу називає середньозважені ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку по містах, що встановилися станом на лютий 2023 року:

Київ: $50-65 тис.

Львів: $45-55 тис.

Одеса: $45-50 тис.

Івано-Франківськ: $40-45 тис.

Ужгород: $40-45 тис.

Вінниця: $35-45 тис.

Тернопіль: $35-45 тис.

На питання громадян, коли впадуть ціни на нерухомість в Україні в 2023 році, експерти, до яких звернувся Фокус, відповідають неоднозначно.

Якщо реалізується прогноз про український наступ, тяжкі бої на Сході та Півдні та їх відсутність на інших напрямках, Вікторія Берещак не виключає навіть деяке зростання цін на квартири в межах 10-15% на тлі пожвавлення попиту.

Проте експерти порталу Address.ua, посилаючись на тривалий характер війни, високі ризики для безпеки та повільне відновлення доходів громадян вважають, що попит на квартири ще довгий час буде невисоким, а ринок нерухомості стагнуватиме.

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"Я поки не бачу загальної тенденції до зниження цін і вважаю цю ситуацію не найуспішнішою для ринку. Адже якби ціни на квартири в Україні глобально знизилися, як це було у 2015-2016 роках, ринок ожив би, що принесло б економіці користь", — продовжує Ірина Луханіна, незалежна експертка із нерухомості. Тобто зниження цін на нерухомість стало б логічним кроком у відповідь на падіння попиту та зменшення доходів громадян.

Втім, Богдан Маковецький, столичний ріелтор, вважає, що в Києві ціни на квартири на вторинному ринку знизяться до 10-15% вже до кінця 2023 року. Водночас особливо помітно просядуть у ціні квартири з великим метражем, попит на які найнижчий.

[ + – ] Потенційним покупцям житла сьогодні варто поторгуватись

Втім, приховане зниження цін відбувається. Адже за словами Маковецького, у разі реальних угод продавці можуть поступатися в ціні до 7% для об'єктів економ-класу і до 15-20% для бізнес- та преміумкласів. Ірина Луханіна додає, що мотивовані продавці, яким терміново потрібні гроші, поступаються 25-35%, а іноді навіть до 50% від заявленої ціни. Тому потенційним покупцям нерухомості зараз можна порадити не соромитися торгуватися.

Раніше Фокус з'ясовував, чи можуть забудовники під час воєнного стану послатися на форс-мажор, а інвестори призупинити платежі за кредитом чи відтерміновуванням, чи повернути гроші.

Також Фокус повідомляв, що ціни на новобудови у Львові під час війни практично зрівнялися із київськими.