Повышение пенсий в Украине: стало известно, сколько будут получать украинцы в 2023 году

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в марте правительство проведет индексацию пенсий на 20 процентов.

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В Украине в ближайшее время произойдет повышение пенсий. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров в пятницу, 17 февраля.

"Пенсии для украинцев снова будут повышены. Уже в марте правительство проведет индексацию пенсий на 20 процентов. По поручению президента Украины мы производим индексацию пенсий, несмотря на то, что законом Украины о государственном бюджете на 2023 год такая индексация не является обязательной", — сказал глава правительства.

Шмыгаль добавил, что индексацию будут подпадать все категории, определенные в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

"Индексация выплат коснется более 10 миллионов украинцев", — уточнил премьер-министр Украины.

Кому из украинцев повысят пенсии

По словам Дениса Шмыгаля, повышенные пенсии после переиндексации получат:

украинцы, которые имеют инвалидность;

пенсионеры, которые получают соответствующие выплаты в связи с возрастом;

украинцы, которые вышли на пенсию по выслуге лет;

люди, получающие пенсию в связи с утратой кормильца.

Повышение пенсий в 2023 году: сколько будут получать украинцы после переиндексации

Повышать пенсии украинцам в 2023 году будут неравномерно. Разные категории граждан, которые подпадают под переиндексацию, получат разные суммы надбавок.

Украинцы, которым исполнилось 70 лет, в 2023 году получат 300 грн надбавки;

надбавки; пенсии людям, которым исполнилось от 75 до 80 лет повысят на 456 грн ;

; пенсии украинцев, которым исполнилось больше 80 лет, правительство повысит на 579 грн ;

; пенсионерам, у которых есть дополнительные года трудового стажа, пенсии увеличат на сумму, равную 1% от пенсии за каждый год трудового стажа сверх нормы;

сверх нормы; пенсионеры, содержащие детей младше 18 лет, получают по 150 грн за каждого ребенка;

за каждого ребенка; пенсионерам, которые получили статус почетного донора крови, доплачивают 10% от прожиточного минимума каждый месяц (258,9 грн).

Напомним, в Украине предлагают отобрать пенсионные выплаты у граждан, которых заподозрили в совершении преступлений против национальной безопасности.

Ранее Фокус писал о том, когда состоится переиндексация пенсий и как пересчитают выплаты украинцам. По словам заместителя председателя правления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Ирины Ковпашко, на перерасчет выплат уже было выделено 40 млрд гривен.