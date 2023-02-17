Підвищення пенсій в Україні: стало відомо, скільки отримуватимуть українці у 2023 році
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, у березні уряд проведе індексацію пенсій на 20 відсотків.
В Україні найближчим часом станеться підвищення пенсій. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів у п'ятницю, 17 лютого.
"Пенсії для українців знову будуть підвищені. Уже в березні уряд проведе індексацію пенсій на 20 відсотків. За дорученням президента України ми проведемо індексацію пенсій попри те, що законом України про державний бюджет на 2023 рік така індексація не є обов'язковою", — сказав голова правління.
Шмигаль додав, що індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
"Індексація виплат торкнеться понад 10 мільйонів українців", — уточнив прем'єр-міністр України.
Кому з українців підвищать пенсії
За словами Дениса Шмигаля, підвищені пенсії після переіндексації отримають:
- українці, які мають інвалідність;
- пенсіонери, які одержують відповідні виплати у зв'язку з віком;
- українці, які вийшли на пенсію за вислугою років;
- люди, які отримують пенсію у зв'язку зі втратою годувальника.
Підвищення пенсій у 2023 році: скільки отримуватимуть українці після переіндексації
Підвищуватимуть пенсії українцям у 2023 році нерівномірно. Різні категорії громадян, які підпадають під переіндексацію, отримають різні суми надбавок.
- Українці, яким виповнилося 70 років, 2023 року отримають 300 грн надбавки;
- пенсії людям, яким виповнилося від 75 до 80 років, підвищать на 456 грн;
- пенсії українців, яким виповнилося понад 80 років, уряд підвищить на 579 грн;
- пенсіонерам, які мають додаткові роки трудового стажу, пенсії збільшать на суму, рівну 1% від пенсії за кожний рік трудового стажу понад норму;
- пенсіонери, які утримують дітей віком до 18 років, отримують по 150 грн за кожну дитину;
- пенсіонерам, які набули статусу почесного донора крові, доплачують 10% від прожиткового мінімуму щомісяця (258,9 грн).
Нагадаємо, в Україні пропонують відібрати пенсійні виплати в громадян, яких запідозрили в скоєнні злочинів проти національної безпеки.
Раніше Фокус писав про те, коли відбудеться переіндексація пенсій і як перерахують виплати українцям. За словами заступниці голови правління Пенсійного фонду України (ПФУ) Ірини Ковпашко, на перерахунок виплат уже було виділено 40 млрд гривень.