Підвищення пенсій в Україні: стало відомо, скільки отримуватимуть українці у 2023 році

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, у березні уряд проведе індексацію пенсій на 20 відсотків.

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В Україні найближчим часом станеться підвищення пенсій. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів у п'ятницю, 17 лютого.

"Пенсії для українців знову будуть підвищені. Уже в березні уряд проведе індексацію пенсій на 20 відсотків. За дорученням президента України ми проведемо індексацію пенсій попри те, що законом України про державний бюджет на 2023 рік така індексація не є обов'язковою", — сказав голова правління.

Шмигаль додав, що індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

"Індексація виплат торкнеться понад 10 мільйонів українців", — уточнив прем'єр-міністр України.

Кому з українців підвищать пенсії

За словами Дениса Шмигаля, підвищені пенсії після переіндексації отримають:

українці, які мають інвалідність;

пенсіонери, які одержують відповідні виплати у зв'язку з віком;

українці, які вийшли на пенсію за вислугою років;

люди, які отримують пенсію у зв'язку зі втратою годувальника.

Підвищення пенсій у 2023 році: скільки отримуватимуть українці після переіндексації

Підвищуватимуть пенсії українцям у 2023 році нерівномірно. Різні категорії громадян, які підпадають під переіндексацію, отримають різні суми надбавок.

Українці, яким виповнилося 70 років, 2023 року отримають 300 грн надбавки;

надбавки; пенсії людям, яким виповнилося від 75 до 80 років, підвищать на 456 грн ;

; пенсії українців, яким виповнилося понад 80 років, уряд підвищить на 579 грн ;

; пенсіонерам, які мають додаткові роки трудового стажу, пенсії збільшать на суму, рівну 1% від пенсії за кожний рік трудового стажу понад норму;

понад норму; пенсіонери, які утримують дітей віком до 18 років, отримують по 150 грн за кожну дитину;

за кожну дитину; пенсіонерам, які набули статусу почесного донора крові, доплачують 10% від прожиткового мінімуму щомісяця (258,9 грн).

Нагадаємо, в Україні пропонують відібрати пенсійні виплати в громадян, яких запідозрили в скоєнні злочинів проти національної безпеки.

Раніше Фокус писав про те, коли відбудеться переіндексація пенсій і як перерахують виплати українцям. За словами заступниці голови правління Пенсійного фонду України (ПФУ) Ірини Ковпашко, на перерахунок виплат уже було виділено 40 млрд гривень.