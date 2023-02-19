Дефицита мощности нет и не прогнозируется: в "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом

Энергетики предупреждают, что при росте потребления электроэнергии могут приметить отключения. В частности, электричество продолжают отключать в Одессе. В Киеве также возможны отключения из-за ремонтных работ.

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Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и не прогнозируется. Об этом в воскресенье, 19 февраля, сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

В компании отмечают, что сейчас наблюдается самое низкое потребление электроэнергии за всю неделю, что характерно для первой половины дня воскресенья.

Отсутствие дефицита мощности позволило "Укрэнерго" не доводить лимиты потребления до областей. Впрочем, если потребление электроэнергии возрастет, придется применять отключения света.

Вместе с тем в Одессе и Одесском районе все еще применяются плановые отключения света из-за ремонтных работ на подстанции, которую враг атаковал 4 февраля. Также возможны почасовые отключения света в отдельных районах Киева и области в связи с проведением ремонтных работ.

Кроме того, как отметили в "Укрэнерго", более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем оккупантов.

"Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных территориях также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций", — отметили в "Укрэнерго".

Напомним, 16 февраля Фокус писал о том, что Украина начала подготовку к отопительному сезону следующей зимой. Как отметил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, для этого Украине нужны материальные и человеческие ресурсы в достаточном количестве.

В тот же день, 16 февраля, Кудрицкий сообщил, что Украина существенно сократила импорт электроэнергии из стран Евросоюза, так как ситуация в энергосистеме в последние дни улучшилась.

Ранее, 15 февраля, гендиректор YASNO Сергей Коваленко рассказал, что "Укрэнерго" удалось восстановить значительное количество генерирующих мощностей в стране. Сейчас в стране работают все атомные, гидро- и теплоэлектростанции.