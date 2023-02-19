Дефіциту потужності немає і не прогнозується: в "Укренерго" розповіли про ситуацію зі світлом

Енергетики попереджають, що при зростанні споживання електроенергії можуть помітити відключення. Зокрема електрику продовжують відключати в Одесі. У Києві також можливі відключення через ремонтні роботи.

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Дефіциту потужності в енергосистемі немає та не прогнозується. Про це у неділю, 19 лютого, повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".

У компанії зазначають, що наразі спостерігається найнижче споживання електроенергії за весь тиждень, що характерно для першої половини дня неділі.

Відсутність дефіциту потужності дозволила "Укренерго" не вводити ліміти споживання в областях. Втім, якщо споживання електроенергії зросте, доведеться застосовувати відключення світла.

Водночас в Одесі та Одеському районі все ще застосовуються планові відключення світла через ремонтні роботи на підстанції, яку ворог атакував 4 лютого. Також можливі погодинні відключення світла в окремих районах Києва та області у зв'язку із проведенням ремонтних робіт.

Крім того, як зазначили в "Укренерго", понад 10 ГВт основних встановлених потужностей поки що недоступні українській енергосистемі та перебувають під контролем окупантів.

"Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях також перебуває і більшість вітрових та сонячних електростанцій", — зазначили в "Укренерго".

Нагадаємо, 16 лютого Фокус писав про те, що Україна розпочала підготовку до опалювального сезону наступної зими. Як зазначив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, для цього Україні потрібні матеріальні та людські ресурси у достатній кількості.

Того ж дня, 16 лютого, Кудрицький повідомив, що Україна суттєво скоротила імпорт електроенергії з країн Євросоюзу, оскільки ситуація в енергосистемі останніми днями покращала.

Раніше, 15 лютого, гендиректор YASNO Сергій Коваленко розповів, що "Укренерго" вдалося відновити значну кількість генеруючих потужностей у країні. Наразі в країні працюють усі атомні, гідро- та теплоелектростанції.