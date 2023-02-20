Без денег не оставят: украинцам объяснили, что делать, если истек срок пенсионной карточки

Многие банки автоматически продлевают работу карточек на время военного положения, но все же этот вопрос лучше заранее выяснить непосредственно в финансовом учреждении.

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В Украине несмотря на войну продолжают исправно выплачивать пенсию. Но задержка с выплатами может произойти, если у пенсионера истек срок действия банковской карты, куда поступают деньги. Об этом рассказали в ГУ Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области.

Отмечается, что многие банки автоматически продлевают работу карточек на время военного положения. Но этот вопрос лучше заранее выяснить непосредственно в финансовом учреждении.

Обычно банковские учреждения сами предупреждают об этом посредством смс-сообщений или через интернет-банкинг. Проверить эту информацию можно на сайте нужного банка или позвонив на горячую линию.

Если же по истечении срока карта таки была заблокирована — нужно посетить отделение банка и перевыпустить карту.

"Все пенсионные выплаты будут продолжать поступать на счет получателя, а воспользоваться ими он сможет после получения новой карты", – сказано в сообщении.

Индексация пенсий с 1 марта: кому пересчитают выплаты

В марте все украинские пенсионеры получат повышенные выплаты, хотя действующая формула предусматривает повышение пенсий только тем категориям граждан, у кого пенсия выше минимальной.

Как объяснила 18 февраля министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, средняя пенсия с 3 500 грн теперь вырастет до 4 200 — 4 500.

"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить индексацию для всех категорий; формула, определенная действующим законодательством, предусматривает повышение пенсий только тем категориям, у кого пенсия выше минимальной", — отметила министр.

Она также добавила, что средняя доплата будет составлять от 400 гривен до 700 гривен.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине состоится масштабная проверка законности пенсионных выплат. Минфин разработал новую методику верификации пенсионных отчислений, по которой будут верифицировать пенсии в дальнейшем.

Также Фокус писал, кому из украинцев могут отменить пенсионные выплаты. Соответствующий законопроект об этом уже разработан правительством.