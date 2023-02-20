Без грошей не залишать: українцям пояснили, що робити, якщо минув термін пенсійної картки

Багато банків автоматично продовжують роботу карток на час воєнного стану, але все ж таки це питання краще заздалегідь з'ясувати безпосередньо у фінансовій установі.

Related video

В Україні, незважаючи на війну, продовжують справно виплачувати пенсію. Але затримка з виплатами може статися, якщо у пенсіонера минув термін дії банківської картки, куди надходять гроші. Про це розповіли у ГУ Пенсійного фонду України (ПФУ) у Донецькій області.

Зазначається, що багато банків автоматично продовжують роботу карток на час воєнного стану. Але це питання краще заздалегідь з'ясувати безпосередньо у фінансовій установі.

Зазвичай банківські установи самі попереджають про це через повідомлення SMS або через інтернет-банкінг. Перевірити цю інформацію можна на сайті потрібного банку або зателефонувавши до гарячої лінії.

Якщо ж після закінчення терміну картку таки було заблоковано — потрібно відвідати відділення банку та перевипустити картку.

"Всі пенсійні виплати продовжуватимуть надходити на рахунок одержувача, а скористатися ними він зможе після отримання нової картки", — йдеться у повідомленні.

Індексація пенсій з 1 березня: кому перерахують виплати

У березні всі українські пенсіонери отримають підвищені виплати, хоча чинна формула передбачає підвищення пенсій лише тим категоріям громадян, у кого пенсія вища за мінімальну.

Як пояснила 18 лютого міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович, середня пенсія з 3500 грн тепер зросте до 4200 — 4500.

"Ми працюємо над тим, щоб забезпечити індексацію для всіх категорій; формула, визначена чинним законодавством, передбачає підвищення пенсій лише тим категоріям, у кого пенсія вища за мінімальну", — зазначила міністерка.

Вона також додала, що середня доплата складатиме від 400 до 700 гривень.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні відбудеться масштабна перевірка законності пенсійних виплат. Мінфін розробив нову методику верифікації пенсійних відрахувань, за якою верифікуватимуть пенсії надалі.

Також Фокус писав, кому з українців можуть скасувати пенсійні виплати. Відповідний законопроєкт про це вже розроблено урядом.