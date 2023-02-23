Ущерб в 1,9 триллиона гривен: как война с Россией вредит украинской окружающей среде

За год полномасштабной войны в Украине задокументировали уже более 2300 преступлений против природы. Под оккупацией врага сейчас находятся 10 национальных природных парков, 8 заповедников, 2 биосферных заповедника.

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За год полномасштабной войны российские оккупанты нанесли окружающей среде Украины ущерба на 1,9 трлн гривен. Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

По его словам, специалисты уже задокументировали более 2300 преступлений россиян против природы.

"Размер ущерба составляет почти 1,9 трлн гривен. Почти 500 тыс. га сегодня под оккупацией или находятся в зоне боевых действий. 2,4 млн га лесов уже освобождены и нуждаются в восстановлении", — отметил чиновник.

Также по информации министра, российские войска захватили 10 национальных природных парков, 8 заповедников, 2 биосферных заповедника. Все эти территории сейчас под оккупацией врага.

Под угрозой уничтожения из-за боевых действий оказалось около 600 видов фауны и 750 видов флоры, в частности краснокнижные виды. Уже зафиксировано около тысячи случаев смерти дельфинов на берегах Украины, Болгарии и Турции.

Кроме того, в зоне боевых действий находится наиболее промышленно развитая часть Украины. Так, россияне оккупировал 132 месторождения полезных ископаемых, а убытки отрасли за год достигают 7,76 трлн гривен.

Из-за войны также усугубляется климатический кризис, ведь боевые действия влекут за собой дополнительные прямые выбросы углерода в атмосферу в объеме около 33 млн тонн. Только от пожаров в лесах, сельскохозяйственных и других объектах во время боевых действий в атмосферу попало более 23 млн тонн парниковых газов.

Напомним, 25 января в Киевской школе экономики подсчитали убытки инфраструктуры в результате российской агрессии. Эта сумма в декабре 2022 года уже достигла 137,8 млрд долл. Только жилищному фонду россияне нанесли ущерб на 54 млрд долл. Всего за более 11 месяцев войны оккупанты повредили или разрушили 149,3 тыс. жилых домов.

Также напомним, что эксперты посчитали ущерб социальной сфере, медицине и образованию в результате агрессии РФ. По их оценке, общая сумма прямого ущерба в этих сферах достигает 10,7 млрд долл.