Збитки в 1,9 трильйона гривень: як війна з Росією шкодить українському довкіллю

За рік повномасштабної війни в Україні задокументували вже понад 2300 злочинів проти природи. Під окупацією ворога зараз перебувають 10 національних природних парків, 8 заповідників, 2 біосферні заповідники.

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За рік повномасштабної війни російські окупанти завдали довкіллю України збитків на 1,9 трлн гривень. Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

За його словами, спеціалісти вже задокументували понад 2300 злочинів росіян проти природи.

"Розмір збитків становить майже 1,9 трлн гривень. Майже 500 тис. га сьогодні під окупацією або перебувають у зоні бойових дій. 2,4 млн га лісів уже звільнені та потребують відновлення", — зазначив чиновник.

Також за інформацією міністра, російські війська захопили 10 національних природних парків, 8 заповідників, 2 біосферні заповідники. Усі ці території зараз під окупацією ворога.

Під загрозою знищення через бойові дії виявилося близько 600 видів фауни та 750 видів флори, зокрема червонокнижні види. Вже зафіксовано близько тисячі випадків смерті дельфінів на берегах України, Болгарії і Туреччини.

Крім того, у зоні бойових дій перебуває найбільш промислово розвинена частина України. Росіяни окупували 132 родовища корисних копалин, а збитки галузі за рік сягають 7,76 трлн гривень.

Через війну також посилюється кліматична криза, адже бойові дії спричиняють додаткові прямі викиди вуглецю в атмосферу обсягом близько 33 млн тонн. Тільки від пожеж у лісах, сільськогосподарських та інших об'єктах під час бойових дій в атмосферу потрапили понад 23 млн тонн парникових газів.

Нагадаємо, 25 січня в Київській школі економіки підрахували збитки інфраструктури внаслідок російської агресії. Ця сума в грудні 2022 року вже досягла 137,8 млрд дол. Лише житловому фонду росіяни завдали збитків на 54 млрд дол. Загалом за понад 11 місяців війни окупанти пошкодили або зруйнували 149,3 тис. житлових будинків.

Також нагадаємо, що експерти порахували збитки соціальній сфері, медицині й освіті внаслідок агресії РФ. За їхньою оцінкою, загальна сума прямої шкоди в цих сферах досягає 10,7 млрд дол.