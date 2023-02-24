В Украине собираются запретить арестовывать деньги некоторых должников: кого коснется
Правительство таким образом хочет защитить украинцев, которые оказались в сложной финансовой ситуации, а также облегчить саму ситуацию.
Государственным и частным исполнителям в Украине планируют запретить взимать и арестовывать средства должников-физических лиц, если эти деньги были выплачены в рамках государственной или благотворительной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.
"Законодательная инициатива от правительства предлагает наложить запрет в сфере исполнительных производств на период военного положения. И 30 дней после его прекращения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет о таких выплатах:
- целевая помощь от общественных, благотворительных или международных организаций;
- помощь на проживание для ВПЛ.
"Нельзя у человека забирать последнее, взыскивать средства, которые часто являются единственным источником существования самых незащищенных. Это нужно осознавать", – подчеркнули в министерстве.
Запрет будет действителен в течение военного положения и 30 дней после его прекращения или отмены.
ВПЛ и кредиты
Тем временем правительство выяснило, что переселенцам и пострадавшим от войны украинцам насчитывают слишком большие проценты по кредитам. Поэтому банкам будет предложено провести обязательную реструктуризацию кредитов во время военного положения для некоторых заемщиков. Это касается кредитов на:
- лечение;
- ремонт жилья;
- приобретение бытовой техники;
- отдых;
- обучение и т.д.
Для списания долгов заемщики должны соответствовать некоторым критериям. А именно:
- состоять на учете как внутренне перемещенные лица;
- постоянно проживать на территории, где ведутся или велись боевые действия или выехать с них;
- не иметь просроченной задолженности по состоянию на 24 февраля 2022 года.
Ранее Фокус объяснял, какие кредитные каникулы предлагают потребителям украинские банки. Также Фокус рассказывал, кому из украинцев будут выплачивать ежемесячную помощь в размере 2,5 тыс. грн. Также Фокус рассказывал о реформе в сфере коммунального хозяйства и системы субсидирования, в рамках которой тарифы на жилищно-коммунальные услуги для украинцев могут вырасти