В Украине собираются запретить арестовывать деньги некоторых должников: кого коснется

Правительство таким образом хочет защитить украинцев, которые оказались в сложной финансовой ситуации, а также облегчить саму ситуацию.

Related video

Государственным и частным исполнителям в Украине планируют запретить взимать и арестовывать средства должников-физических лиц, если эти деньги были выплачены в рамках государственной или благотворительной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.

"Законодательная инициатива от правительства предлагает наложить запрет в сфере исполнительных производств на период военного положения. И 30 дней после его прекращения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о таких выплатах:

целевая помощь от общественных, благотворительных или международных организаций;

помощь на проживание для ВПЛ.

"Нельзя у человека забирать последнее, взыскивать средства, которые часто являются единственным источником существования самых незащищенных. Это нужно осознавать", – подчеркнули в министерстве.

Запрет будет действителен в течение военного положения и 30 дней после его прекращения или отмены.

ВПЛ и кредиты

Тем временем правительство выяснило, что переселенцам и пострадавшим от войны украинцам насчитывают слишком большие проценты по кредитам. Поэтому банкам будет предложено провести обязательную реструктуризацию кредитов во время военного положения для некоторых заемщиков. Это касается кредитов на:

лечение;

ремонт жилья;

приобретение бытовой техники;

отдых;

обучение и т.д.

Для списания долгов заемщики должны соответствовать некоторым критериям. А именно:

состоять на учете как внутренне перемещенные лица;

постоянно проживать на территории, где ведутся или велись боевые действия или выехать с них;

не иметь просроченной задолженности по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Ранее Фокус объяснял, какие кредитные каникулы предлагают потребителям украинские банки. Также Фокус рассказывал, кому из украинцев будут выплачивать ежемесячную помощь в размере 2,5 тыс. грн. Также Фокус рассказывал о реформе в сфере коммунального хозяйства и системы субсидирования, в рамках которой тарифы на жилищно-коммунальные услуги для украинцев могут вырасти