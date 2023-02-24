В Україні збираються заборонити заарештовувати гроші деяких боржників: кого торкнеться

Уряд таким чином хоче захистити українців, які опинилися у складній фінансовій ситуації, а також полегшити ситуацію.

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Державним та приватним виконавцям в Україні планують заборонити стягувати та заарештовувати кошти боржників-фізичних осіб, якщо ці гроші були виплачені в межах державної чи благодійної допомоги. Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.

"Законодавча ініціатива від уряду пропонує накласти заборону у сфері виконавчих проваджень на період військового стану. І 30 днів після його припинення", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що йдеться про такі виплати:

цільова допомога від громадських, благодійних чи міжнародних організацій;

допомога на проживання для ВПО.

"Не можна у людини забирати останнє, стягувати кошти, які часто є єдиним джерелом існування найбільш незахищених. Це потрібно усвідомлювати", – наголосили у міністерстві.

Заборона буде дійсна протягом військового стану і 30 днів після його припинення або скасування.

ВПО та кредити

Тим часом уряд з'ясував, що переселенцям та постраждалим від війни українцям нараховують надто великі відсотки за кредитами. Тому банкам буде запропоновано провести обов'язкову реструктуризацію кредитів під час воєнного стану для деяких позичальників. Це стосується кредитів на:

лікування;

ремонт житла;

придбання побутової техніки;

відпочинок;

навчання і т.д.

Для списання боргів позичальники мають відповідати деяким критеріям. А саме:

перебувати на обліку як внутрішньо переміщені особи;

постійно проживати на території, де ведуться чи велися бойові дії, або виїхати з них;

не мати простроченої заборгованості на 24 лютого 2022 року.

Раніше Фокус пояснював, які кредитні канікули пропонують споживачам українські банки. Також Фокус розповідав, кому з українців виплачуватимуть щомісячну допомогу в розмірі 2,5 тис. грн. Також Фокус розповідав про реформу у сфері комунального господарства та системи субсидування, в межах якої тарифи на житлово-комунальні послуги для українців можуть зрости.