Отключений электроэнергии в Украине можно полностью избежать: названо условие (видео)
Даже при благоприятных условиях электроэнергию могут отключать при проведении ремонтных работ.
Отключений электроэнергии может больше не быть. Об этом заявил в эфире национального телемарафона министр энергетики Украины Герман Галущенко, отвечая на вопрос о результатах замеров потребления в разных регионах Украины.
Впрочем, существует один ключевой фактор для такого развития событий: отсутствие новых ракетных ударов по критической инфраструктуре. Возможны также отключения при проведении ремонтных работ.
По словам Галущенко, замеры проводились, чтобы проверить, как изменилось потребление из-за перемещения населения и предприятий, чтобы установить правильные лимиты.
В частности, министр дал ответ на вопрос о возможном росте тарифов на электроэнергию. Галущенко отметил, что об этом пока рано говорить, ведь нужно дождаться завершения отопительного сезона.
"Однако я рад тому, что сейчас энергосистема работает в бездефицитном режиме, уже третью неделю обеспечиваем производство электроэнергии в полном объеме в соответствии с потреблением. Мы имеем соответствующие резервы и планируем и дальше так поддерживать нашу энергосистему, чтобы люди не чувствовали ограничения поставок", — отметил Герман Галущенко.
Напомним, изменится ли цена на электроэнергию в 2023 году.
Также Фокус писал о положении дел в энергосистеме Украины по состоянию на вторую половину февраля 2023 года.