Отключений электроэнергии в Украине можно полностью избежать: названо условие (видео)

Даже при благоприятных условиях электроэнергию могут отключать при проведении ремонтных работ.

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Отключений электроэнергии может больше не быть. Об этом заявил в эфире национального телемарафона министр энергетики Украины Герман Галущенко, отвечая на вопрос о результатах замеров потребления в разных регионах Украины.

Впрочем, существует один ключевой фактор для такого развития событий: отсутствие новых ракетных ударов по критической инфраструктуре. Возможны также отключения при проведении ремонтных работ.

По словам Галущенко, замеры проводились, чтобы проверить, как изменилось потребление из-за перемещения населения и предприятий, чтобы установить правильные лимиты.

В частности, министр дал ответ на вопрос о возможном росте тарифов на электроэнергию. Галущенко отметил, что об этом пока рано говорить, ведь нужно дождаться завершения отопительного сезона.

"Однако я рад тому, что сейчас энергосистема работает в бездефицитном режиме, уже третью неделю обеспечиваем производство электроэнергии в полном объеме в соответствии с потреблением. Мы имеем соответствующие резервы и планируем и дальше так поддерживать нашу энергосистему, чтобы люди не чувствовали ограничения поставок", — отметил Герман Галущенко.

[ + – ] Герман Галущенко о положении дел в украинской энергосистеме к концу зимы 2023 года (см. с 3:03)

Напомним, изменится ли цена на электроэнергию в 2023 году.

Также Фокус писал о положении дел в энергосистеме Украины по состоянию на вторую половину февраля 2023 года.