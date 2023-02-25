Відключень електроенергії в Україні можна повністю уникнути: названа умова (відео)

Навіть за сприятливих умов електроенергію можуть вимикати в разі проведення ремонтних робіт.

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Відключень електроенергії може більше не бути. Про це заявив в ефірі національного телемарафону міністр енергетики України Герман Галущенко, відповідаючи на запитання щодо результатів замірів споживання в різних регіонах України.

Втім, існує один ключовий фактор для такого розвитку подій: відсутність нових ракетних ударів по критичній інфраструктурі. Також можливі відключенні при проведенні ремонтних робіт.

За словами Галущенка, заміри проводились, щоб перевірити, як змінилося споживання через переміщення населення та підприємств, аби потім встановити правильні ліміти.

Зокрема міністр дав відповідь на запитання щодо можливого зростання тарифів на електроенергію. Галущенко зазначив, що про це зарано говорити, адже потрібно дочекатися завершення опалювального сезону.

"Проте я радий з того, що наразі енергосистема працює у бездефіцитному режимі, уже третій тиждень забезпечуємо виробництво електроенергії в повному обсязі відповідно до споживання. Ми маємо відповідні резерви і плануємо й надалі так підтримувати нашу енергосистему, щоб люди не відчували обмеження постачання", — зазначив Герман Галущенко.

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