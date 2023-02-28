Десятки миллиардов евро: названа страна ЕС, которая заморозила больше всего активов РФ

Небольшое европейское государство арестовало 58 миллиардов евро российских активов, а также заблокировало финансовые операции с РФ на 191 миллиард евро.

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За год полномасштабной войны Российской Федерации с Украиной Министерство финансов Бельгии заморозило российские активы на 58 миллиардов евро, что является самым высоким показателем среди стран Евросоюза. Об этом сообщил глава Минфина Бельгии Винсент ван Петегем.

По словам ван Петегема, применение санкций, наложенных на РФ в связи с ее военной агрессией, является приоритетом для Бельгии.

"Война в Украине длится дольше, чем мы все думали и опасались. Поэтому строгое соблюдение экономических санкций против России остается крайне важным", — отметил министр.

Глава Минфина отметил, что его ведомство заблокировало российские финансовые операции на 191 миллиард евро. В целом финансовые ограничения со стороны Бельгии коснулись 1789 российских компаний или граждан, которые находятся в черном списке.

[ + – ] Глава Минфина Бельгии выступает за строгое выполнение санкций против РФ

Кроме того, бельгийская таможня усилила импортные и экспортные проверки. Так, за год полномасштабной войны в отношении РФ и Беларуси было проверено 91 020 деклараций и 7 925 контейнеров.

По данным Минфина, в прокуратуру уже передано 19 официальных сообщений о нарушениях ввоза и вывоза, еще 15 находятся в стадии подготовки.

Ранее, 17 февраля, представитель Еврокомиссии Дидье Рейндерс сообщил, что в результате санкций, наложенных на РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину, Евросоюзу удалось заморозить 21,5 млрд евро российских активов.

15 февраля в пресс-службе Федерального совета Швейцарии заявили, что что конфискация замороженных российских активов для восстановления Украины невозможна. При этом ведомстве считают, что Кремль обязан выплатить Украине компенсацию за причиненный ущерб.

24 февраля в Белом доме сообщили, что страны "Большой семерки" решили не использовать замороженные российские активы до окончания полномасштабной войны в Украине. Уточняется, что G7 не исключают использование активов РФ для будущей реконструкции критической инфраструктуры Украины.