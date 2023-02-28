Десятки мільярдів євро: названо країну ЄС, яка заморозила найбільше активів РФ

Невелика європейська держава заарештувала 58 мільярдів євро російських активів, а також заблокувала фінансові операції з РФ на 191 мільярд євро.

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За рік повномасштабної війни Російської Федерації з Україною Міністерство фінансів Бельгії заморозило російські активи на 58 мільярдів євро, що є найвищим показником серед країн Євросоюзу. Про це повідомив голова Мінфіну Бельгії Вінсент ван Петегем.

За словами ван Петегема, застосування санкцій, накладених на РФ через її військову агресію, є пріоритетом для Бельгії.

"Війна в Україні триває довше, ніж ми всі думали та побоювалися. Тому строге дотримання економічних санкцій проти Росії залишається вкрай важливим", — зазначив міністр.

Глава Мінфіну зазначив, що його відомство заблокувало російські фінансові операції на 191 мільярд євро. Загалом фінансові обмеження з боку Бельгії торкнулися 1789 російських компаній чи громадян, які перебувають у чорному списку.

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Крім того, бельгійська митниця посилила імпортні та експортні перевірки. Так, за рік повномасштабної війни щодо РФ та Білорусі було перевірено 91 020 декларацій та 7 925 контейнерів.

За даними Мінфіну, до прокуратури вже передано 19 офіційних повідомлень про порушення ввезення та вивезення, ще 15 перебувають на стадії підготовки.

Раніше, 17 лютого, представник Єврокомісії Дідьє Рейндерс повідомив, що внаслідок санкцій, накладених на РФ через повномасштабне вторгнення в Україну, Євросоюзу вдалося заморозити 21,5 млрд євро російських активів.

15 лютого у пресслужбі Федеральної ради Швейцарії заявили, що конфіскація заморожених російських активів для відновлення України неможлива. При цьому відомстві вважають, що Кремль зобов'язаний виплатити Україні компенсацію за завдану шкоду.

24 лютого у Білому домі повідомили, що країни "Великої сімки" вирішили не використовувати заморожені російські активи до закінчення повномасштабної війни в Україні. Уточнюється, що G7 не відкидають використання активів РФ для майбутньої реконструкції критичної інфраструктури України.