В Украине обнародовали цены на газ для населения: какими будут тарифы в марте

Для 98% украинских бытовых потребителей газа, которые являются клиентами газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", тариф на "голубое топливо" составляет 7,96 грн за кубометр.

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В Украине в первый месяц весны 2023 года годовые тарифы на газ будут колебаться на уровне от 7,7 до 9,99 грн за кубометр. Об этом сообщает консультационный центр "Газ Правда".

Отмечается, что годовые планы до сих пор действуют у 9 поставщиков. Пять компаний установили тариф дешевле 8 грн:

Эру Людям" — 7,70 грн;

"Энерджи трейд групп" — 7,79 грн;

"Нафтогаз Украины" — 7,96 грн;

"Прикарпат энерго трейд" — 7,98 грн;

"Полтавагаз сбыт" — 7,99 грн;

"Львовэнергозбыт" — 8,20 грн;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) — 8,46;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) — 8,46;

"СветГаз" — 9,99.

Добавим, что сейчас 98% украинских бытовых потребителей газа являются клиентами газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Они платят за газ по 7,96 грн за кубометр.

Украина хочет отказаться от импортного газа

В интервью агентству Bloomberg 21 февраля глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил, что это может произойти уже в 2023 году, если "Нафтогаз" увеличить добычу на 8%, а частные компании — на 16%.

При этом, как отметил Алексей Чернышов, в последние месяцы "Нафтогаз" импортировал меньшие объемы газа, чем планировалось. Так, компания купила примерно половину из запланированных с конца октября 2022 года 2 млрд кубометров.

"Увеличение внутреннего производства — наша стратегическая цель, и мы должны заниматься этим сами. Это не просто вопрос бизнеса — это вопрос выживания и независимости Украины", — сказал Чернышов.

Напомним, Фокус рассказывал, что украинские власти собираются реформировать сферу коммунальных услуг и систему субсидирования. Также Фокус писал, что с 1 февраля 2023 года украинцам по новому начисляют субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.