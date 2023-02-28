В Україні оприлюднили ціни на газ для населення: якими будуть тарифи у березні

Для 98% українських побутових споживачів газу, які є клієнтами газопостачальної компанії "Нафтогаз України", тариф на "блакитне паливо" становить 7,96 грн. за кубометр.

Related video

В Україні в перший місяць весни 2023 року річні тарифи на газ коливатимуться на рівні від 7,7 до 9,99 грн. за кубометр. Про це повідомляє консультаційний центр "Газ Правда".

Зазначається, що річні плани досі діють у 9 постачальників. П'ять компаній встановили тариф дешевше за 8 грн:

"Еру Людям" — 7,70 грн;

"Енерджі трейд груп" — 7,79 грн;

"Нафтогаз України" — 7,96 грн;

"Прикарпатий енерго трейд" — 7,98 грн;

"Полтавагаз збут" — 7,99 грн;

"Львівенергозбут" — 8,20 грн;

"Київські енергетичні послуги" (YASNO) — 8,46;

"Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) — 8,46;

"СвітлоГаз" — 9,99.

Додамо, що зараз 98% українських побутових споживачів газу є клієнтами газопостачальної компанії "Нафтогаз України". Вони сплачують за газ по 7,96 грн за кубометр.

Україна хоче відмовитись від імпортного газу

В інтерв'ю агентству Bloomberg 21 лютого голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявив, що це може статися вже 2023 року, якщо "Нафтогаз" збільшить видобуток на 8%, а приватні компанії — на 16%.

При цьому, як зазначив Олексій Чернишов, останніми місяцями "Нафтогаз" імпортував менші обсяги газу, ніж планувалося. Так, компанія купила приблизно половину із запланованих з кінця жовтня 2022 року 2 млрд кубометрів.

"Збільшення внутрішнього виробництва — наша стратегічна мета, і ми маємо займатися цим самі. Це не просто питання бізнесу — це питання виживання та незалежності України", — сказав Чернишов.

Нагадаємо, Фокус розповідав, що українська влада збирається реформувати сферу комунальних послуг та систему субсидування. Також Фокус писав, що з 1 лютого 2023 року українцям за новим нараховують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.