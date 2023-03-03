Украинцам обещают новые цены на лук: сколько будет стоить популярный овощ

На украинских рынках и в магазинах продолжает дорожать лук. Эксперты прогнозируют, что стоимость будет повышаться как минимум до конца весны, и только потом цены начнут снижаться.

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Стоимость лука до мая 2023 года может увеличиться еще на 30%, при том, что импорт лука в Украину в феврале увеличился в 2,5 раза, если сравнивать с январем. Об этом заявил в эфире телемарафона аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка.

Он объяснил, что спрос на лук несколько снизится до конца весны, поскольку лук будут выращивать украинцы на своих дачных участках. После снижения спроса начнет снижаться и цена.

"Сейчас лук стоит от 52 до 58 грн/кг. Я думаю, где-то еще на 30% рост цен на данную продукцию будет до начала мая точно", – рассказал Максим Гопка.

При этом подорожание лука, по словам Максима Гопки, наблюдается не только в Украине. Например, в Казахстане и Узбекистане, откуда лук обычно поставляли в Европу и в Украину, на фоне ажиотажа приостановили экспорт. Это тоже стало одним из важных факторов удорожания продукта в нашей стране.

Тем временем, как свидетельствуют данные Минфина, по состоянию на пятницу, 3 марта 2023 в отдельных сетях супермаркетов лук стоит:

Auchan — 53,60 грн/кг;

Metro — 54,90 грн/кг;

Novus — 43,89 грн/кг;

Varus — 47,20 грн/кг;

Megamarket — 69,90 грн/кг.

Что происходит с ценами на лук

Цены на лук в начале 2023 года, если сравнивать с прошлогодними показателями, выросли в среднем в четыре раза. Так, на украинских рынка и в магазинах в начале февраля лук торговался по 30-35 грн за кг.

По информации аналитиков проекта EastFruit, ценник в 35 гривен за килограмм — рекордный за всю историю независимости Украины. При этом прогнозируется, что высокая стоимость лука будет сохраняться и дальше на фоне ажиотажа и постоянных перебоев с электроэнергией.

"Сегодня участники рынка уже говорят о дефиците предложения данной продукции на украинском рынке. При этом рассчитывать на поставки импортного лука не стоит, поскольку большинство стран Центральной Азии существенно сократили поставки этой продукции на внешние рынки", — рассказали в EastFruit.

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