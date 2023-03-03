Українцям обіцяють нові ціни на цибулю: скільки коштуватиме популярний овоч

На українських ринках і в магазинах продовжує дорожчати цибуля. Експерти прогнозують, що вартість підвищуватиметься як мінімум до кінця весни, і лише потім ціни почнуть знижуватися.

Related video

Вартість цибулі до травня 2023 року може збільшитися ще на 30%, попри те, що імпорт цибулі в Україну в лютому збільшився у 2,5 разу, якщо порівнювати із січнем. Про це в ефірі телемарафону заявив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка.

Він пояснив, що попит на цибулю дещо знизиться до кінця весни, оскільки цибулю вирощуватимуть українці на своїх дачних ділянках. Після зниження попиту почне знижуватися й ціна.

"Наразі цибуля коштує від 52 до 58 грн/кг. Я думаю, десь ще на 30% зростання цін на цю продукцію буде до початку травня точно", — розповів Максим Гопка.

Водночас подорожчання цибулі, за словами Максима Гопки, спостерігається не лише в Україні. Наприклад, у Казахстані й Узбекистані, звідки цибулю зазвичай постачали в Європу й Україну, на тлі ажіотажу призупинили експорт. Це також стало одним із важливих факторів подорожчання продукту в нашій країні.

Як свідчать дані Мінфіну, станом на п'ятницю, 3 березня 2023 року в окремих мережах супермаркетів цибуля коштує:

Auchan — 53,60 грн/кг;

Metro — 54,90 грн/кг;

Novus — 43,89 грн/кг;

Varus — 47,20 грн/кг;

Megamarket — 69,90 грн/кг.

Що відбувається з цінами на цибулю

Ціни на цибулю на початку 2023 року, якщо порівнювати з торішніми показниками, зросли в середньому в чотири рази. На українських ринках і в магазинах на початку лютого цибулю продавали за 30-35 грн/кг.

За інформацією аналітиків проєкту EastFruit, цінник 35 гривень за кілограм — рекордний за всю історію незалежності України. Водночас прогнозується, що висока вартість цибулі зберігатиметься й надалі на тлі ажіотажу та постійних перебоїв із електроенергією.

"Сьогодні учасники ринку вже говорять про дефіцит пропозиції цієї продукції на українському ринку. Водночас розраховувати на постачання імпортної цибулі не варто, оскільки більшість країн Центральної Азії суттєво скоротили постачання цієї продукції на зовнішні ринки", — розповіли в EastFruit.

Раніше Фокус розповідав, що у 2022 році реальні зарплати українців скоротилися на 16%, але номінальні доходи трохи зросли. Очікується, що у 2023 році ситуація з доходами небагато, але покращає.

Також Фокус писав, що аналітики порівняли зарплату українців і поляків на 10 найпопулярніших вакансіях. Виявилося, що різниця у виплатах становить кілька десятків тисяч гривень.