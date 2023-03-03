Влияет не только война: украинцев предупредили об ускорении инфляции и росте цен

Существенные разрушения инфраструктурных объектов, закрытие предприятий, а также постоянный российский террор, прежде всего, мирного населения, спровоцировали дисбаланс в экономике. Поэтому инфляционные факторы в условиях военного времени продолжают усиливаться.

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В Украине в ближайшее время ускорятся инфляционные процессы. Причина: восстановление экономики и рост потребительского спроса, говорится в Инфляционном отчете, составленном Министерством экономики.

"При условии отсутствия разрушения критической инфраструктуры в угрожающих объемах, вероятно, что в ближайшее время будут сохранены относительно сдержанные темпы инфляции, но с ожидаемым их увеличением, определенным прежде всего расширением потребительского спроса в условиях постепенной стабилизации экономики", — прогнозируют в Министерстве.

Отмечается, что существенные разрушения инфраструктурных объектов, закрытие предприятий, а также постоянный российский террор, прежде всего, мирного населения, спровоцировали дисбаланс в экономике (например, на рынке труда, в энергетической сфере, в обеспечении предприятий сырьем и материалами). Поэтому инфляционные факторы в условиях военного времени продолжают усиливаться.

При этом в январе 2023 года потребительская инфляция оставалась почти на уровне предыдущего месяца — 0,8% за месяц (0,7% в декабре 2022 года), а годовые темпы замедлились до 26% (с 26,6%).

В Минэкономики считают, что текущую динамику потребительских цен определяли, в основном, все те основные факторы, которые были ей присущи и за последние месяцы 2022 года. Прежде всего, это динамика сдержанного спроса и последствия регулярных атак врага на критическую инфраструктуру с акцентом на объекты энергетики и способность соответствующих служб, бизнеса и населения быстро восстанавливаться.

Как изменились цены в течение января 2023 года

По данным Госстата, с декабря 2022 по январь 2023 сильных изменений в ценах не было. В целом стоимость продуктов, товаров и услуг подорожала всего на 0,8%. Например:

пищевые продукты и безалкогольные напитки выросли в цене на 1,4%;

алкогольные напитки, табачные изделия – на 0,8%;

коммуналка – на 0,1%;

предметы домашнего обихода, бытовая техника и содержание жилья – на 0,7%;

здравоохранение – на 1,2%;

связь – на 1%;

отдых и культура – на 0,4%;

образование – на 1,1%;

рестораны и гостиницы – на 1,6%;

разные товары и услуги – на 1,8%.

Но кое-что и подешевело. Например:

транспорт на 0,1%;

одежда и обувь – на 5,1%.

Ранее Фокус рассказывал, что в НБУ считают, что инфляция в Украине начнет снижаться уже весной 2023 года. Так, в феврале глава НБУ Андрей Пышный отметил, что поспособствуют этому жесткая монетарная политика Нацбанка, понижение мировой инфляции и последующая адаптация бизнеса.

Также Фокус сообщал, что в 2023 году Нацбанк может принять решение отказаться от фиксированного на межбанковском валютном рынке курса.