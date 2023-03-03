Впливає не лише війна: українців попередили про прискорення інфляції та зростання цін

Значні руйнування інфраструктурних об'єктів, закриття підприємств, а також постійний російський терор, насамперед мирного населення, спровокували дисбаланс в економіці. Тому інфляційні чинники за умов воєнного часу продовжують посилюватися.

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В Україні найближчим часом прискоряться інфляційні процеси. Причина: відновлення економіки та зростання споживчого попиту, йдеться в Інфляційному звіті, складеному Міністерством економіки.

"За умови відсутності руйнування критичної інфраструктури в загрозливих обсягах, ймовірно, що найближчим часом буде збережено щодо стриманих темпів інфляції, але з очікуваним збільшенням, визначеним насамперед розширенням споживчого попиту в умовах поступової стабілізації економіки", — прогнозують у Міністерстві.

Зазначається, що значніі руйнування інфраструктурних об'єктів, закриття підприємств, а також постійний російський терор насамперед мирного населення спровокували дисбаланс в економіці (наприклад, на ринку праці, в енергетичній сфері, у забезпеченні підприємств сировиною та матеріалами). Тому інфляційні чинники за умов воєнного часу продовжують посилюватися.

При цьому у січні 2023 року споживча інфляція залишалася майже на рівні попереднього місяця — 0,8% за місяць (0,7% у грудні 2022 року), а річні темпи сповільнилися до 26% (з 26,6%).

У Мінекономіки вважають, що поточну динаміку споживчих цін визначали здебільшого всі ті основні фактори, які були їй притаманні і за останні місяці 2022 року. Насамперед, це динаміка стриманого попиту та наслідки регулярних атак ворога на критичну інфраструктуру з акцентом на об'єкти енергетики та здатність відповідних служб, бізнесу та населення швидко відновлюватись.

Як змінилися ціни протягом січня 2023 року

За даними Держстату, з грудня 2022 по січень 2023 сильних змін у цінах не було. Загалом вартість продуктів, товарів та послуг подорожчала лише на 0,8%. Наприклад:

харчові продукти та безалкогольні напої зросли в ціні на 1,4%;

алкогольні напої, тютюнові вироби – 0,8%;

комуналка – на 0,1%;

предмети домашнього вжитку, побутова техніка та утримання житла – на 0,7%;

охорона здоров'я – на 1,2%;

зв'язок – на 1%;

відпочинок та культура – на 0,4%;

освіта – на 1,1%;

ресторани та готелі – на 1,6%;

різні товари та послуги – на 1,8%.

Але дещо подешевшало. Наприклад:

транспорт на 0,1%;

одяг та взуття – на 5,1%.

Раніше Фокус розповідав, що в НБУ вважають, що інфляція в Україні почне знижуватися вже навесні 2023 року. Так, у лютому глава НБУ Андрій Пишний зазначив, що сприятиме цьому жорстка монетарна політика Нацбанку, зниження світової інфляції та подальша адаптація бізнесу.

Також Фокус повідомляв, що у 2023 році Нацбанк може ухвалити рішення відмовитися від фіксованого на міжбанківському валютному ринку курсу.