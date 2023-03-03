Впливає не лише війна: українців попередили про прискорення інфляції та зростання цін
Значні руйнування інфраструктурних об'єктів, закриття підприємств, а також постійний російський терор, насамперед мирного населення, спровокували дисбаланс в економіці. Тому інфляційні чинники за умов воєнного часу продовжують посилюватися.
В Україні найближчим часом прискоряться інфляційні процеси. Причина: відновлення економіки та зростання споживчого попиту, йдеться в Інфляційному звіті, складеному Міністерством економіки.
"За умови відсутності руйнування критичної інфраструктури в загрозливих обсягах, ймовірно, що найближчим часом буде збережено щодо стриманих темпів інфляції, але з очікуваним збільшенням, визначеним насамперед розширенням споживчого попиту в умовах поступової стабілізації економіки", — прогнозують у Міністерстві.
Зазначається, що значніі руйнування інфраструктурних об'єктів, закриття підприємств, а також постійний російський терор насамперед мирного населення спровокували дисбаланс в економіці (наприклад, на ринку праці, в енергетичній сфері, у забезпеченні підприємств сировиною та матеріалами). Тому інфляційні чинники за умов воєнного часу продовжують посилюватися.
При цьому у січні 2023 року споживча інфляція залишалася майже на рівні попереднього місяця — 0,8% за місяць (0,7% у грудні 2022 року), а річні темпи сповільнилися до 26% (з 26,6%).
У Мінекономіки вважають, що поточну динаміку споживчих цін визначали здебільшого всі ті основні фактори, які були їй притаманні і за останні місяці 2022 року. Насамперед, це динаміка стриманого попиту та наслідки регулярних атак ворога на критичну інфраструктуру з акцентом на об'єкти енергетики та здатність відповідних служб, бізнесу та населення швидко відновлюватись.
Як змінилися ціни протягом січня 2023 року
За даними Держстату, з грудня 2022 по січень 2023 сильних змін у цінах не було. Загалом вартість продуктів, товарів та послуг подорожчала лише на 0,8%. Наприклад:
- харчові продукти та безалкогольні напої зросли в ціні на 1,4%;
- алкогольні напої, тютюнові вироби – 0,8%;
- комуналка – на 0,1%;
- предмети домашнього вжитку, побутова техніка та утримання житла – на 0,7%;
- охорона здоров'я – на 1,2%;
- зв'язок – на 1%;
- відпочинок та культура – на 0,4%;
- освіта – на 1,1%;
- ресторани та готелі – на 1,6%;
- різні товари та послуги – на 1,8%.
Але дещо подешевшало. Наприклад:
- транспорт на 0,1%;
- одяг та взуття – на 5,1%.
Раніше Фокус розповідав, що в НБУ вважають, що інфляція в Україні почне знижуватися вже навесні 2023 року. Так, у лютому глава НБУ Андрій Пишний зазначив, що сприятиме цьому жорстка монетарна політика Нацбанку, зниження світової інфляції та подальша адаптація бізнесу.
Також Фокус повідомляв, що у 2023 році Нацбанк може ухвалити рішення відмовитися від фіксованого на міжбанківському валютному ринку курсу.