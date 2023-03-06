Некоторым украинцам хотят назначать пенсии "задним числом": кого это коснется

В Украине может появиться норма о назначении пенсий некоторым категориям граждан независимо от срока обращения человека в Пенсионный фонд, если право на такую пенсию приобретено после полномасштабного российского вторжения.

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Об этом сказано в Проекте закона №8198 "О назначении пенсии лицам, проживающим на временно оккупированной территории или на территории, где ведутся боевые действия", сравнительная таблица к которому была подготовлена ко второму чтению.

Так, действующее законодательство предполагает, что пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста, а пенсия по инвалидности – со дня установления инвалидности, если обращение за пенсией состоялось не позднее трех месяцев с соответствующей даты.

Но авторы проекта предлагают ввести норму о назначении пенсионных выплат соответствующим категориям граждан независимо от срока обращения гражданина в Пенсионный Фонд, если право на такую пенсию у него появилось после 24 февраля 2022 года. Норма будет временной: ее введут на время военного положения и на три месяца после его окончания.

В пояснительной записке также сказано, что украинцы, получившие право на пенсию и проживающие на временно оккупированной территории или на территории, лишены возможности обратиться в органы ПФУ, чтобы решить какие-то вопросы по поводу пенсии. Также не везде работает веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, поскольку на занятых врагом территориях, за частую, не работает интернет и украинская мобильная связь.

Поэтому, в случае принятия соответствующей нормы, пенсию этим гражданам будут назначить задним числом с даты получения соответствующего права и независимо от даты обращения.

Если же пенсионер покинул опасную территорию или же регион деоккупировали — пенсионные выплаты будут назначаться с момента достижения пенсионного возраста, даже если обычные сроки обращения за пенсией будут нарушены.

Напомним, что россияне, после захвата наших территорий, отказываются начислять социальные выплаты владельцам украинских паспортов. Также оккупационные власти запрещают оборот гривны, поэтому многие жители захваченных территорий остались полностью без средств для существования.

Отметим, что Проект закона №8198 Верховная Рада поддержала в 13 декабря 2022 года. А 28 февраля в Раду была внесена сравнительная таблица, которую подготовили ко второму чтению.

Ранее Фокус писал, что в Украине посчитали, сколько граждан получают больше 10 тысяч гривен пенсионных выплат. Оказалось, что таких пенсионеров около 700 тысяч. Еще Фокус рассказывал, что 1 марта 2023 года в Украине стартовала масштабная индексация пенсий. Повышение коснется наиболее незащищенных категорий украинцев, которые получают выплаты:

по инвалидности;

по возрасту;

по выслуге лет:

по потере кормильца.

Также пересчитают размер минимальных страховых выплат. Это касается: