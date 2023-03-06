Деяким українцям хочуть призначати пенсії "заднім числом": кого це торкнеться

В Україні може з'явитись норма про призначення пенсій деяким категоріям громадян незалежно від терміну звернення людини до Пенсійного фонду, якщо право на таку пенсію придбано після повномасштабного російського вторгнення.

Related video

Про це йдеться у Проекті закону №8198 "Про призначення пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові дії", порівняльна таблиця до якого була підготовлена до другого читання.

Так, чинне законодавство передбачає, що пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, а пенсія по інвалідності — з дня встановлення інвалідності, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з відповідної дати.

Але автори проєкту пропонують запровадити норму щодо призначення пенсійних виплат відповідним категоріям громадян незалежно від строку звернення громадянина до Пенсійного Фонду, якщо право на таку пенсію в нього з'явилося після 24 лютого 2022 року. Норма буде тимчасовою: її введуть на час воєнного стану і на три місяці після його закінчення.

У пояснювальній записці також ідеться, що українці, які отримали право на пенсію і проживають на тимчасово окупованій території, позбавлені можливості звернутися до органів ПФУ, щоб вирішити якісь питання щодо пенсії. Також не скрізь працює веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду, оскільки на зайнятих ворогом територіях, зазвичай, не працює інтернет та український мобільний зв'язок.

Тож, у разі ухвалення відповідної норми, пенсію цим громадянам призначатимуть заднім числом від дати отримання відповідного права та незалежно від дати звернення.

Якщо ж пенсіонер залишив небезпечну територію або ж регіон деокупували — пенсійні виплати призначатимуться з моменту досягнення пенсійного віку, навіть якщо звичайні строки звернення за пенсією будуть порушені.

Нагадаємо, що росіяни після захоплення наших територій відмовляються нараховувати соціальні виплати власникам українських паспортів. Також окупаційна влада забороняє обіг гривні, тому багато мешканців захоплених територій залишилися повністю без засобів для існування.

Зазначимо, що Проєкт закону №8198 Верховна Рада підтримала 13 грудня 2022 року. А 28 лютого до Ради було внесено порівняльну таблицю, яку підготували до другого читання.

Раніше Фокус писав, що в Україні порахували, скільки громадян отримують понад 10 тисяч гривень пенсійних виплат. Виявилось, що таких пенсіонерів близько 700 тисяч. Ще Фокус розповідав, що 1 березня 2023 року в Україні стартувала масштабна індексація пенсій. Підвищення торкнеться найбільш незахищених категорій українців, які отримують виплати:

з інвалідності;

по віку;

за вислугою років:

за втратою годувальника.

Також перерахують розмір мінімальних страхових виплат. Це стосується: