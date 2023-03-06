Украинцы за год войны потратили вне Украины более 300 млрд грн, — НБУ (диаграмма)
По информации нацрегулятора, с мая по декабрь 2022 года украинцы, выехавшие за границу, истратили 189,7 млрд грн наличными и еще 171, 7 млрд грн было списано с банковских карточек наших соотечественников.
За год российско-украинской войны украинцы перевели за границу в семь раз больше средств с банковских счетов, чем за год до этого. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
По информации национального регулятора в сфере финансов, с мая по декабрь 2022 года в четыре раза увеличился отток средств со счетов украинцев за границу.
Так, физические лица-клиенты банков за этот срок увеличили количество карточных транзакций за рубежом в четыре раза. А объемы потраченных в других странах денег с карточных счетов наших граждан возросли в 7,3 раза.
Таким образом, количество платежей, которые осуществили украинцы за пределами нашей страны, выросло с 59,3 млн штук до 256,3 млн штук.
Кроме того, украинцы с мая по декабрь прошлого года потратили за границей 361,4 млрд грн. Речь идет о 189,7 млрд грн. Помимо этого наши соотечественники потратили 171,7 млрд грн, рассчитываясь в иностранных магазинах своими банковскими картами, выданными украинскими банками.
Национальный регулятор уточнил, что большинство операций по выводу денег составило снятие наличных в банкоматах других стран.
По информации НБУ, совокупно в Украине и за границей люди провели в мае-декабря 2022 года 5,2 млрд карточных транзакций на общую сумму 3,4 трлн грн.
Напомним, за весь 2022 год в Украину, по информации Нацбанка, перевели чуть больше 13 млрд долларов. Регулятор отдельно прогнозирует ухудшение ситуации с денежными переводами в страну.
Фокус также писал о том, сколько долгов должна вернуть Украина в 2023 году. По информации национального регулятора, речь идет о долгах сектора общегосударственного управления, центрального банка, депозитных корпораций и прямых инвестициях.