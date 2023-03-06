Українці за рік війни витратили поза Україною понад 300 млрд грн, — НБУ (діаграма)

За інформацією нацрегулятора, з травня по грудень 2022 року українці, які виїхали за кордон, витратили 189,7 млрд грн готівкою та ще 171,7 млрд грн було списано з банківських карток наших співвітчизників.

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За рік російсько-української війни українці перевели за кордон у сім разів більше коштів із банківських рахунків, ніж за рік до цього. Про це УНН повідомила пресслужба Національного банку України.

За інформацією національного регулятора у сфері фінансів, з травня по грудень 2022 року вчетверо збільшився відтік коштів із рахунків українців за кордон.

[ + – ] Національний регулятор підрахував, скільки операцій з українськими банківськими картками українці здійснили за кордоном за рік війни з РФ Фото: НБУ

Так, фізичні особи-клієнти банків за цей термін збільшили кількість карткових транзакцій за кордоном у чотири рази. А обсяги витрачених в інших країнах грошей із карткових рахунків наших громадян зросли у 7,3 рази.

Таким чином, кількість платежів, які здійснили українці за межами нашої країни, зросла з 59,3 млн. штук до 256,3 млн. штук.

Крім того, українці з травня до грудня минулого року витратили за кордоном 361,4 млрд грн. Йдеться про 189,7 млрд. грн. Також, наші співвітчизники витратили 171,7 млрд грн, розраховуючись в іноземних магазинах своїми банківськими картками, виданими українськими банками.

Національний регулятор уточнив, що більшість операцій із виведення грошей склало зняття готівки в банкоматах інших країн.

За інформацією НБУ, сукупно в Україні та за кордоном люди провели у травні-грудні 2022 року 5,2 млрд карткових транзакцій на загальну суму 3,4 трлн грн.

[ + – ] НБУ підрахував кількість операцій з українськими банківськими картками, які провели українці за кордоном Фото: НБУ

Нагадаємо, за весь 2022 рік в Україну, за інформацією Нацбанку, перевели трохи більше 13 млрд доларів. Регулятор окремо прогнозує погіршення ситуації з грошовими переказами до країни.

Фокус також писав про те, скільки боргів має повернути Україна у 2023 році. За інформацією національного регулятора, йдеться про борги сектора загальнодержавного управління, центрального банку, депозитних корпорацій та прямих інвестицій.