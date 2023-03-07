Эксперты назвали настоящий дефицит бюджета РФ и рассказали, чего ждать в будущем

По словам журналистов, в 2023 году дефицит федерального бюджета России составит 3-4% от ВВП.

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Дефицит бюджета России подскочил в первые два месяца года, однако расходы росли более медленными темпами. Так, Дефицит достиг 2,58 трлн рублей (34 млрд долларов) при расходах в размере 5,74 трлн рублей. Об этом пишет издание Bloomberg.

Журналисты предполагают, что хотя бюджет РФ сильно убыточен, российский Минфин стремится удержать дефицит за год в рамках целевого показателя.

Экономист Александр Исаков заявил, что основной причиной снижения дефицита является 15-процентное падение государственных расходов после чрезвычайно больших расходов в первый месяц года

"Тем не менее, Москве будет сложно сбалансировать свои бухгалтерские книги, поскольку доходность внутренних суверенных облигаций взлетела выше 11%, а не нефтяные доходы продолжают сокращаться", — сказал он.

При этом, как заявили журналисты, в 2023 году дефицит федерального бюджета России составит 3-4% от ВВП.

Издание пишет, что санкции и другие ограничения, введенные США и их союзниками против России в связи с вторжением в Украину, сильно ударили по доходам страны от экспорта энергоносителей. Так, в этом месяце неэнергетические доходы снизились на 9%, что меньше, чем падение на 28% в январе.

Ранее сообщалось, что Россия поставляет крупные партии нефти в ОАЭ. Арабские страны Персидского залива недовольны давлением США, которые требовали от них изолировать РФ и добывать больше нефти, поэтому соглашаются на сотрудничество со страной-агрессором.

Еще напомним, что эксперт назвал основной фактор для развала экономики России. Экономический спад в России начался в 2022 году, и негативные явления продолжатся весь 2023 год. Эксперты полагают, что серьезное влияние на снижение экономической активности в РФ окажет цена нефти, которая зависит от решений ОПЕК.