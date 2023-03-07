Експерти назвали справжній дефіцит бюджету РФ та розповіли, чого чекати у майбутньому

За словами журналістів, 2023 року дефіцит федерального бюджету Росії складе 3-4% від ВВП.

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Дефіцит бюджету Росії підскочив у перші два місяці року, проте витрати зростали повільнішими темпами. Так, Дефіцит досяг 2,58 трлн рублів (34 млрд доларів) при видатках у розмірі 5,74 трлн рублів. Про це пише видання Bloomberg.

Журналісти припускають, що хоч бюджет РФ дуже збитковий, російський Мінфін прагне утримати дефіцит за рік у рамках цільового показника.

Економіст Олександр Ісаков заявив, що основною причиною зниження дефіциту є 15-відсоткове падіння державних видатків після надзвичайно великих видатків у перший місяць року

"Проте, Москві буде складно збалансувати свої бухгалтерські книги, оскільки дохідність внутрішніх суверенних облігацій злетіла вище 11%, а не нафтові доходи продовжують скорочуватися", — сказав він.

При цьому, як заявили журналісти, в 2023 дефіцит федерального бюджету Росії складе 3-4% від ВВП.

Видання пише, що санкції та інші обмеження, запроваджені США та їхніми союзниками проти Росії у зв'язку із вторгненням в Україну, сильно вдарили по доходах країни від експорту енергоносіїв. Так, цього місяця неенергетичні доходи знизилися на 9%, що менше, ніж падіння на 28% у січні.

Раніше повідомлялося, що Росія постачає великі партії нафти до ОАЕ. Арабські країни Перської затоки незадоволені тиском США, які вимагали від них ізолювати РФ та добувати більше нафти, тому погоджуються на співпрацю з країною-агресором.

Ще нагадаємо, що експерт назвав основний чинник для розвалу економіки Росії. Економічний спад у Росії почався у 2022 році, і негативні явища триватимуть весь 2023 рік. Експерти вважають, що серйозний вплив на зниження економічної активності в РФ вплине на ціну нафти, яка залежить від рішень ОПЕК.