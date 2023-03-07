Встретимся в суде: Польша потребует от России компенсацию за прекращение поставок нефти

Какие-либо детали готовящегося иска, включая сумму потенциальной компенсации, в Польше пока не сообщают.

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Крупнейшая польская нефтяная компания PKN Orlen будет требовать компенсацию от Российской Федерации за остановку поставок нефти в Польшу по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, по словам гендиректора компании Даниэля Обайтека, его компания готова судиться с россиянами, поскольку после того, как они остановили поставки "черного золота", компания понесла убытки.

"Россияне перестали качать нефть в Польшу, поэтому теперь мы подадим в суд и потребуем возместить убытки", — отметил Даниэль Обайтек.

При этом он не стал называть сумму возможной компенсации, заявив, что не может обсуждать детали контрактов компании.

Отметим, что Польша является одним из союзников Украины, оказывает гуманитарную и военную помощь из-за полномасштабного вторжения РФ. Польша также стала первой среди европейских стран, поставки газа которой РФ прекратила еще в 2022 году, почти сразу после начала большой войны в Украине.

Россия прекратила поставки нефти в Польшу: что известно

Об остановке экспорта нефти из РФ в Польшу Даниэль Обайтек сообщил 25 февраля 2023 года. Он рассказал, что из России поступало около 10% импортируемой Польшей нефти, поставки будут заменены с помощью других государств.

"Мы эффективно обеспечиваем поставку сырья. Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью готовы", — отметил Обайтек.

При этом Польша неоднократно заявляла, что планирует полностью отказаться от импорта российской нефти, но ей нужны европейские санкции, чтобы иметь возможность расторгнуть единственный оставшийся с российским поставщиком контракт.

А 26 февраля премьер-министр Матеуш Моравецкий рассказал, когда Польша полностью откажется от российской нефти и нефтепродуктов.

"В феврале-марте, по информации, которую я получаю, экспорт будет 0%, так что цифра близка к нулю", — сказал он.

Тем временем Россия поставляет крупные партии нефти в ОАЭ. Арабские страны Персидского залива недовольны давлением США, которые требовали от них изолировать РФ и добывать больше нефти, поэтому соглашаются на сотрудничество со страной-агрессором.

Также Фокус рассказывал, что Китай все активнее покупает российскую нефть: поставки достигли рекорда за последние 3 года.