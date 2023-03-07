Зустрінемося в суді: Польща вимагатиме від Росії компенсацію за припинення постачання нафти

Які-небудь деталі позову, що готується, включаючи суму потенційної компенсації, в Польщі поки не повідомляють.

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Найбільша польська нафтова компанія PKN Orlen вимагатиме компенсацію від Російської Федерації за зупинку постачання нафти в Польщу нафтопроводом "Дружба". Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами гендиректора компанії Даніеля Обайтека, його компанія готова позиватися до росіян, оскільки після того, як вони зупинили постачання "чорного золота", компанія зазнала збитків.

"Росіяни перестали качати нафту в Польщу, тому тепер ми подамо до суду й вимагатимемо відшкодування збитків", — зазначив Даніель Обайтек.

Водночас він не став називати суму можливої компенсації, заявивши, що не може обговорювати деталі контрактів компанії.

Зазначимо, що Польща є однією із союзниць України, надає гуманітарну та військову допомогу через повномасштабне вторгнення РФ. Польща також стала першою серед європейських країн, куди постачання газу РФ припинила ще 2022 року, майже одразу після початку великої війни в Україні.

Росія припинила постачання нафти в Польщу: що відомо

Про зупинення експорту нафти з РФ у Польщу Даніель Обайтек повідомив 25 лютого 2023 року. Він розповів, що з Росії надходило близько 10% нафти, що імпортується, постачання будуть замінені за допомогою інших держав.

"Ми ефективно забезпечуємо постачання сировини. Росія припинила постачання нафти в Польщу, до чого ми повністю готові", — зазначив Обайтек.

Водночас Польща неодноразово заявляла, що планує повністю відмовитися від імпорту російської нафти, але їй потрібні європейські санкції, щоб мати можливість розірвати єдиний контракт, який залишився з російським постачальником.

А 26 лютого прем'єр-міністр Матеуш Моравецький розповів, коли Польща повністю відмовиться від російської нафти й нафтопродуктів.

"У лютому-березні, за інформацією, яку я отримую, експорт буде 0%, тож цифра близька до нуля", — сказав він.

Натомість Росія постачає великі партії нафти в ОАЕ. Арабські країни Перської затоки незадоволені тиском США, які вимагали від них ізолювати РФ і добувати більше нафти, тому погоджуються на співпрацю з країною-агресором.

Також Фокус розповідав, що Китай усе активніше купує російську нафту: постачання досягло рекорду за останні 3 роки.