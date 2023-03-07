США инвестируют в порты Измаила и Рени в Украине: сколько денег направят на логистику

Агентство США по международному развитию объявило о партнерстве с тремя аграрными компаниями, чтобы помочь Киеву справиться с проблемами экспортной логистики из-за полномасштабной войны с РФ.

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США объявили о старте трех новых программ, которые будут направлены на развитие сельскохозяйственного сектора Украины и помощь в экспорте зерна. Об этом сообщается на сайте Агентства США по международному развитию (USAID).

Анонсированные программы, к которым присоединились компании Grain Alliance, Kernel и Nibulon, должны способствовать увеличению мощности перевозки зерна в Украине более чем на 3 млн тонн в год. Планируется, что США совместно с этими организациями инвестируют в сохранение и расширение инфраструктуры в сельскохозяйственном секторе нашей страны 44 млн долларов.

Куда инвестируют

Новые инвестиции предназначены нескольким терминалам, а именно: Измаилу и Рени, которые расположены на Дунае, и Чьерна над Тисоу в Словакии. На этих локациях, в частности, собираются провести реконструкцию зон загрузки судов.

Отмечается, что инвестиции Kernel и Nibulon покроют ряд потребностей от проектирования и реконструкции причалов в порту Рени до расширения операционных возможностей порта Измаил.

Grain Alliance купит перегрузочный склад в Словакии, который будет включать в себя строительство силосов и закупку транспортного оборудования, в частности, грузовиков и железнодорожных вагонов.

А USAID, в свою очередь, осуществит закупку оборудования для погрузки зерна, сооружений для временного хранения и восстановленных локомотивов, которые в дальнейшем будут использоваться в Украине.

Также сообщается, что USAID планирует привлечь еще 80 млн долларов с помощью других доноров из частного сектора и фондов с общей целевой инвестицией в 250 млн долларов.

К слову, в октябре 2022 года стало известно, что USAID предоставит Украине 55 млн долларов для подготовки к зиме в условиях войны с Россией. Помощь предназначалась Черниговской, Харьковской, Киевской, Николаевской, Одесской, Запорожской и Житомирской областям.

Напомним, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе с 17 по 20 января обсуждали послевоенное будущее Украины. Гендиректор крупнейшей в мире компании по управлению активами BlackRock Ларри Финк говорил о многомиллиардном плане по финансированию страны.

Тем временем замглавы Офиса президента Украины (ОП) Ростислав Шурма сомневается, что западные партнеры выделят Украине 700 млрд долларов для послевоенного восстановления. По его словам, в структуре разрушенного имущества 80% из 700-750 млрд долларов, которые нужно инвестировать в Украину, это частные проекты.