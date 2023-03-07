США інвестують у порти Ізмаїла та Рені в Україні: скільки грошей спрямують на логістику

Агентство США з міжнародного розвитку оголосило про партнерство з трьома аграрними компаніями, щоб допомогти Києву впоратися з проблемами експортної логістики через повномасштабну війну з РФ.

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США оголосили про старт трьох нових програм, які будуть спрямовані на розвиток сільськогосподарського сектору України та допомогу в експорті зерна. Про це повідомляється на сайті Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Анонсовані програми, до яких приєдналися компанії Grain Alliance, Kernel та Nibulon, мають сприяти збільшенню потужності перевезення зерна в Україні більш ніж на 3 млн. тонн на рік. Планується, що США спільно з цими організаціями інвестують у збереження та розширення інфраструктури у сільськогосподарському секторі нашої країни 44 млн. доларів.

Куди інвестують

Нові інвестиції призначені кільком терміналам, а саме: Ізмаїлу та Рені, які розташовані на Дунаї, та Чєрна-над-Тисоу у Словаччині. На цих локаціях зокрема збираються провести реконструкцію зон завантаження суден.

Зазначається, що інвестиції Kernel та Nibulon покриють низку потреб від проєктування та реконструкції причалів у порту Рені до розширення операційних можливостей порту Ізмаїл.

Grain Alliance придбає перевантажувальний склад у Словаччині, який включатиме будівництво силосів та закупівлю транспортного обладнання, зокрема, вантажівок та залізничних вагонів.

А USAID, зі свого боку, здійснить закупівлю обладнання для навантаження зерна, споруд для тимчасового зберігання та відновлених локомотивів, які надалі використовуватимуться в Україні.

Також повідомляється, що USAID планує залучити ще 80 млн доларів за допомогою інших донорів із приватного сектору та фондів із загальною цільовою інвестицією у 250 млн доларів.

До речі, у жовтні 2022 року стало відомо, що USAID надасть Україні 55 млн. доларів для підготовки до зими в умовах війни з Росією. Допомога призначалася Чернігівській, Харківській, Київській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Житомирській областях.

Нагадаємо, що на Всесвітньому економічному форумі у Давосі з 17 по 20 січня обговорювали повоєнне майбутнє України. Гендиректор найбільшої у світі компанії з управління активами BlackRock Ларрі Фінк говорив про багатомільярдний план фінансування країни.

Тим часом заступник голови Офісу президента України (ОП) Ростислав Шурма сумнівається, що західні партнери виділять Україні 700 млрд доларів для повоєнного відновлення. За його словами, у структурі зруйнованого майна 80% із 700-750 млрд доларів, які потрібно інвестувати в Україну, це приватні проєкти.