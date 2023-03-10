В ДТЭК назвали сроки возобновления электроснабжения в Харькове

Возобновление стабильного электроснабжения возможно в течение следующих семи дней. В Харькове, по данным ДТЭК, без света остаются 40% домов.

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В Харькове продолжаются ремонтные работы по возобновлению электроснабжения для бытовых потребителей. Они продлятся около семи дней. Подробности в эфире телемарафона 10 марта сообщил Дмитрий Сахарук, исполнительный директор ДТЭК.

Он отметил, что в настоящее время ремонтные бригады прилагают необходимые усилия для стабилизации ситуации. Специалисты делают все возможное, чтобы ускорить восстановление стабильного электроснабжения, однако в соответствующих работах требуется время. По информации мэрии, на территории Харькова без света около 40% домов.

Сложная ситуация и в Житомире. Энергетики ДТЭК также подключили все возможности для восстановления привычного режима электроснабжения в городе.

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявлял, что на Харьков 9 марта пришлось 11 ударов. В результате атаки в городе были разрушены ТЭЦ и трансформаторные подстанции. Это и спровоцировало обесточивание части мегаполиса. Без света оставались жители некоторых населенных пунктов Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов области.

Ранее Фокус сообщал, что российские войска нанесли удары по трем ТЭС 9 марта. В ходе ракетной атаки по подстанциям никто из работников организации не пострадал. В результате обстрела было серьезно повреждено оборудование энергетического объекта. После завершения атаки энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий.

Понятно, что и в украинской столице бытовые потребители ощутили последствия ракетной атаки. В Голосеевском, Шевченковском, Соломенском и Святошинском районах применили стабилизационные графики отключений. Из-за повреждения оборудования энергообъекты не могли передавать энергию всем жителям столицы. Впоследствии поставки электроэнергии возобновили.