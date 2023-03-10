В ДТЕК назвали терміни відновлення електропостачання у Харкові

Відновлення стабільного електропостачання можливе впродовж наступних семи днів. Наразі у Харкові, за даними ДТЕК, без світла залишаються 40% будинків.

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У Харкові тривають ремонтні роботи з відновлення електропостачання для побутових споживачів. Вони триватимуть близько семи днів. Подробиці в етері телемарафону 10 березня повідомив Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК.

Він зазначив, що наразі ремонтні бригади докладають необхідних зусиль для стабілізації ситуації. Фахівці роблять усе можливе, щоб прискорити відновлення стабільного електропостачання, проте відповідні роботи потребують часу. За інформацією мерії, на території Харкова без світла — близько 40% будинків.

Складна ситуація й у Житомирі. Енергетики ДТЕК також долучили усі можливості для відновлення звичного режиму електропостачання у місті.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявляв, що на Харків 9 березня прийшлося 11 ударів. Внаслідок удару у місті було зруйновано ТЕЦ і трансформаторні підстанції. Це й спровокувало знеструмлення частини мегаполіса. Без світла також залишалися мешканці деяких населених пунктів Харківського, Богодухівського і Чугуївського районів області.

Раніше Фокус повідомляв, що російські війська завдали ударів по трьох ТЕС 9 березня. Під час ракетної атаки по підстанціях ніхто з працівників організації не постраждав. Внаслідок обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання енергетичного об'єкту. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків.

Відомо, що й в українській столиці побутові споживачі відчули наслідки ракетної атаки. У Голосіївському, Шевченківському, Солом'янському та Святошинському районах застосували стабілізаційні графіки відключень. Через пошкодження обладнання енергооб'єкти не могли передавати енергію всім мешканцям столиці. Згодом постачання електроенергії відновили.