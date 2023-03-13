Остался почти без бизнеса: в Украине у олигарха из РФ окончательно забрали часть активов

После оценки арестованных корпоративных прав с победителем отбора будет заключен договор управления.

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Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами определилось победителем конкурса по отбору управляющего для арестованных активов производителей и реализаторов минеральных вод, в частности, "Моршинской". Об этом говорится на сайте Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Сообщается, что в конкурс выиграло ООО "Карпатские минеральные воды". Фирма работает на отечественном рынке более 15 лет, занимаясь производством и минеральных вод и безалкогольных напитков. Большинству украинцам продукция компании может быть знакома под торговой маркой "Карпатська джерельна").

В сообщении также сказано, что конкурс стартовал 10 февраля 2023 года, в нем участвовали 10 компаний, но только одна подала документы после окончания дедлайна. Теперь, после оценки арестованных корпоративных прав с победителем отбора заключат договор управления.

Отметим, что по данным Youcontrol, местом регистрации компания "Карпатские минеральные воды" указана Львовская область. Фирма принадлежит Сергею Устенко.

Напомним, в Украине летом 2022 года решением суда были арестованы акции и средства компании, которая занималась производством и реализацией минеральной воды. По информации издания "Экономическая правда", речь шла об активах компании IDS Group Ukraine, которой владеет российский олигарх Михаил Фридман. В собственности этой компании находились предприятия по производству минеральных вод "Моршинская" и "Миргородская".

По сути IDS Group Ukraine — лидер украинского рынка минеральных вод. В нее входили такие предприятия, как:

Моршинский завод минеральных вод "Оскар";

Миргородский завод минеральных вод;

Трускавецкий завод минеральных вод;

Компания "ИДС Аква Сервис";

Дистрибуционная компания ЧАО "Индустриальные и дистрибуционные системы".

Кто такой Михаил Фридман?

Российский предприниматель, совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп". Считается одним из богатейших бизнесменов России и жителей Великобритании. В феврале — апреле 2022 года оказался под персональными санкциями ЕС и других стран после того, как РФ развязала полномасштабную войну против Украины.

В сентябре СМИ написали, что Фридман предлагал перевести миллиард долларов своего личного состояния в украинский филиал "Альфа-банка", соучредителем которого он является. По словам людей, ознакомленных с ситуацией, таким образом Михаил Фридман хотел убедить британские власти снять с него санкции.

Также на днях стало известно, что совладельцы "Альфа-банка", российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен, готовы продать свои доли в банке. Покупателем, как ожидается, станет давний деловой партнер миллиардеров Андрей Косогов. Как пишет Financial Times, он согласился выкупить российский банк за $2,3 млрд у его кипрской материнской компании.

Еще Фокус писал, что Европейский Союз 13 марта 2023 года продлил санкционный режим еще на полгода против почти 1500 физлиц и 205 юридических лиц из РФ. Причина: нежелание России прекратить войну против Украины.