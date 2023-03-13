Залишився майже без бізнесу: в Україні в олігарха з РФ остаточно забрали частину активів

Після оцінки заарештованих корпоративних прав із переможцем відбору буде укладено договір управління.

Related video

Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами визначилося переможцем конкурсу з відбору управителя для заарештованих активів виробників та реалізаторів мінеральних вод, зокрема "Моршинської". Про це йдеться на сайті Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Повідомляється, що у конкурсі виграло ТОВ "Карпатські мінеральні води". Фірма працює на вітчизняному ринку понад 15 років, займаючись виробництвом і мінеральних вод та безалкогольних напоїв. Більшості українців продукція компанії може бути знайома під торговою маркою "Карпатська джерельна").

У повідомленні також сказано, що конкурс стартував 10 лютого 2023 року, у ньому брали участь 10 компаній, але лише одна подала документи після закінчення дедлайну. Тепер, після оцінки арештованих корпоративних прав із переможцем відбору укладуть договір управління.

Зазначимо, що за даними Youcontrol, місцем реєстрації компанія "Карпатські мінеральні води" вказана Львівська область. Фірма належить Сергію Устенко.

Нагадаємо, в Україні влітку 2022 року рішенням суду було заарештовано акції та засоби компанії, яка займалася виробництвом та реалізацією мінеральної води. За інформацією видання "Економічна правда", йшлося про активи компанії IDS Group Ukraine, якою володіє російський олігарх Михайло Фрідман. У власності цієї компанії знаходилися підприємства з виробництва мінеральних вод "Моршинська" та "Миргородська".

По суті, IDS Group Ukraine — лідер українського ринку мінеральних вод. До неї входили такі підприємства, як:

Моршинський завод мінеральних вод "Оскар";

Миргородський завод мінеральних вод;

Трускавецький завод мінеральних вод;

Компанія "ІДС Аква Сервіс";

Дистрибуційна компанія ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи".

Хто такий Михайло Фрідман

Російський підприємець, співвласник та голова наглядової ради консорціуму "Альфа-Груп". Вважається одним із найбагатших бізнесменів Росії та жителів Великобританії. У лютому — квітні 2022 року опинився під персональними санкціями ЄС та інших країн після того, як РФ розв'язала повномасштабну війну проти України.

У вересні ЗМІ написали, що Фрідман пропонував перевести мільярд доларів свого особистого статку в українську філію "Альфа-банку", співзасновником якої вона є. За словами людей, ознайомлених із ситуацією, таким чином Михайло Фрідман хотів переконати британську владу зняти з нього санкції.

Також днями стало відомо, що співвласники "Альфа-банку", російські мільярдери Михайло Фрідман та Петро Авен, готові продати свої частки у банку. Покупцем, як очікується, стане давній діловий партнер мільярдерів Андрій Косогов. Як пише Financial Times, він погодився викупити російський банк за $2,3 млрд.у його кіпрської материнської компанії.

Ще Фокус писав, що Європейський Союз 13 березня 2023 року продовжив санкційний режим ще на півроку проти майже 1500 фізосіб та 205 юридичних осіб із РФ. Причина: небажання Росії припинити війну проти України.