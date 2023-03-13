Вкладчикам банкрота "Форвард Банка" возрващают вложенные средства: кто выплачивает деньги

Вкладчикам "Банка Форвард" средства обещают вернуть в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня 7 февраля 2023 года.

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С понедельника, 13 марта, Фонд гарантирования вкладов физлиц начал возвращать средства вкладчикам АО "Банк Форвард" по договорам банковского вклада вне зависимости от даты их окончания. Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

Отмечается также, что продолжаются выплаты вкладчикам по договорам банковского счета (текущие счета). Вкладчикам "Банка Форвард" средства обещают вернуть в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня 7 февраля 2023 года.

Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривне по курсу НБУ, установленному к концу дня 7 февраля 2023 года. Выплатами занимаются четыре банка-агента:

"Приват Банк";

"Укргазбанк";

банк "Південний";

"ПУМБ".

Напомним, Национальный банк Украины решением правления от 7 марта отозвал банковскую лицензию и отправил на ликвидацию "Форвард Банк", принадлежащий российскому бизнесмену Рустаму Тарико. За месяц до этого решения 7 февраля НБУ признал этот банка неплатежеспособным.

"Отнести АО "Банк Форвард" к категории неплатежеспособных в связи с не приведением АО "Банк Форвард" своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины, в том числе, нормативно-правовых актов Национального банка, после отнесения его к категории проблемных", — говорилось в решении Правления НБУ.

Причиной отзыва лицензии "Форвард Банка" послужило также необратимое ухудшение финансового состояния финучреждения, при этом его руководство не предпринимало необходимых меры, чтобы улучшить текущее положение.

Также напомним, что в интервью Фокусу 27 февраля 2023 года глава правления Ощадбанка Сергей Наумов рассказал, что системные банки в Украине выдержали экзамен войной, а поэтому волноваться по поводу устойчивости банковской системы не следует.