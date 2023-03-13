Вкладникам банкрута "Форвард Банку" повертають вкладені кошти: хто виплачує гроші

Вкладникам "Банку Форвард" кошти обіцяють повернути в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 7 лютого 2023 року.

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Із понеділка, 13 березня, Фонд гарантування вкладів фізосіб почав повертати кошти вкладникам АТ "Банк Форвард" за договорами банківського вкладу, незалежно від дати їх закінчення. Про це повідомила пресслужба Фонду.

Зазначається також, що продовжуються виплати вкладникам за договорами банківського рахунку (поточні рахунки). Вкладникам "Банку Форвард" кошти обіцяють повернути в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 7 лютого 2023 року.

Вклади в іноземній валюті відшкодовуються в гривні за курсом НБУ, встановленим до кінця дня 7 лютого 2023 року. Виплатами займаються чотири банки-агенти:

"ПриватБанк";

"Укргазбанк";

банк "Південний";

ПУМБ.

Нагадаємо, Національний банк України рішенням правління від 7 березня відкликав банківську ліцензію та відправив на ліквідацію "Форвард Банк", який належить російському бізнесменові Рустаму Таріко. За місяць до цього рішення 7 лютого НБУ визнав цей банк неплатоспроможним.

"Віднести АТ "Банк Форвард" до категорії неплатоспроможних у зв'язку з неприведенням АТ "Банк Форвард" своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку після віднесення його до категорії проблемних", — говорилося в рішенні Правління НБУ.

Причиною відкликання ліцензії "Форвард Банку" послужило також незворотне погіршення фінансового стану фінустанови, водночас його керівництво не вживало необхідних заходів для покращення поточного стану.

Також нагадаємо, що в інтерв'ю Фокусу 27 лютого 2023 року голова правління "Ощадбанку" Сергій Наумов розповів, що системні банки в Україні витримали іспит війною, а тому хвилюватися щодо стійкості банківської системи не слід.