120 доларів за баночку: у продажі з'явилась земля, яка "приносить багатство" (фото)

Трендовий сувенір збирають біля зелених зон, з горщиків у вестибюлях банків або навіть з пилу від машин для інкасації на стоянці.

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Інтернет-магазини у Китаї продають так звану "банківську землю", стверджуючи, що вона викопана на території фінансових установ і може принести багатство та удачу покупцям. Ціна товару може сягати 888 юанів (120 доларів США) за баночку. Про це пише видання SCMP.

Повідомляється, що трендовий сувенір збирають біля зелених зон, з горщиків у вестибюлях банків або навіть з пилу від машин для інкасації на стоянці.

Наприклад, один онлайн-продавець пропонує аж чотири типи ґрунтів, начебто від п'яти великих банків: Банку Китаю, Промислового і комерційного банку Китаю, Сільськогосподарського банку Китаю, Китайського будівельного банку і Банку зв'язку.

"Цей ґрунт вручну збирають у п'яти найбільших банках. Вважається, що він примножує багатство і знищує погану енергію, хоча ми не можемо цього науково довести", — заявляє торговий представник.

Баночка з банківською землею Фото: TikTok

Він додав, що ґрунт збирається вночі із зелених зон перед установами, а не тільки з одного конкретного відділення.

До слова, найдешевша баночка коштує "всього 24 юані" (три долари США).

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як під час прибирання свого будинку чоловік виявив справжній історичний скарб — неушкоджену плитку шоколаду, якій виповнилося 122 роки. Солодощі зберігалися в оригінальній пам'ятній бляшанці разом із залишками срібної обгортки. Аукціоніст Джей Гудман-Браун повідомив, що цей унікальний колекційний предмет буде виставлено на аукціон, де його вартість може скласти приблизно 200 фунтів стерлінгів (10,7 тисячі гривень).

Крім того, ми розповідали, як доля 40-річного індійця Раджа Гонди кардинально змінилася після неймовірної знахідки. Батько семи дітей знайшов діамант, вартість якого оцінюється приблизно у 8 мільйонів рупій (3,9 мільйона гривень).