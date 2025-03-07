120 долларов за баночку: в продаже появилась земля, которая "приносит богатство" (фото)

Трендовый сувенир собирают возле зеленых зон, из горшков в вестибюлях банков или даже из пыли от машин для инкассации на стоянке.

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Интернет-магазины в Китае продают так называемую "банковскую землю", утверждая, что она выкопана на территории финансовых учреждений и может принести богатство и удачу покупателям. Цена товара достигает 888 юаней (120 долларов США) за баночку. Об этом пишет издание SCMP.

Сообщается, что трендовый сувенир собирают возле зеленых зон, из горшков в вестибюлях банков или даже из пыли от машин для инкассации на стоянке.

Например, один онлайн-продавец предлагает аж четыре типа почв, вроде бы от пяти крупных банков: Банка Китая, Промышленного и коммерческого банка Китая, Сельскохозяйственного банка Китая, Китайского строительного банка и Банка связи.

"Этот грунт вручную собирают в пяти крупнейших банках. Считается, что он приумножает богатство и уничтожает плохую энергию, хотя мы не можем этого научно доказать", — заявляет торговый представитель.

Баночка с банковской землей Фото: TikTok

Он добавил, что грунт собирается ночью с зеленых зон перед учреждениями, а не только с одного конкретного отделения.

К слову, самая дешевая баночка стоит "всего 24 юаня" (три доллара США).

Напомним, ранее Фокус писал, как во время уборки своего дома мужчина обнаружил настоящее историческое сокровище — неповрежденную плитку шоколада, которой исполнилось 122 года. Сладости хранились в оригинальной памятной жестянке вместе с остатками серебряной обертки. Аукционист Джей Гудман-Браун сообщил, что этот уникальный коллекционный предмет будет выставлен на аукцион, где его стоимость может составить примерно 200 фунтов стерлингов (10,7 тысячи гривен).

Кроме того, мы рассказывали, как судьба 40-летнего индийца Раджа Гонды кардинально изменилась после невероятной находки. Отец семи детей нашел бриллиант, стоимость которого оценивается примерно в 8 миллионов рупий (3,9 миллиона гривен).