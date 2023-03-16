В НБУ определились с учетной ставкой на ближайшее время: что повлияло на решение

По словам главы НБУ, когда состояние финансовой системы и экономики нормализуются, регулятор начнет постепенное возвращение операционного дизайна монетарной политики, который был задействован до полномасштабного вторжения.

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Правление Национального банка Украины (НБУ) решило не вносить изменения в размер учетной ставки и сохранило ее на уровне 25% годовых. Об этом в ходе онлайн-брифинга в четверг, 16 марта сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

"Если будет такая необходимость, то НБУ внесет коррективы в монетарные условия, учитывая баланс рисков и изменения в макроэкономическом прогнозе с целью обеспечения ценовой и курсовой стабильности и одновременного формирования предпосылок для постепенного смягчения валютных ограничений", — сказал Андрей Пышный.

При этом, по его словам, регулятор введет комплекс дополнительных мер по усилению конкуренции банков за срочные депозиты населения. В частности, с 7 апреля 2023 года появятся трехмесячные депозитные сертификаты по ставке 25% для банков. Отмечается, что банки могут размещать средства в таких сертификатах в зависимости от объема гривневых депозитов населения с начальным сроком размещения от 3 месяцев. Кроме того, ставка по депозитным сертификатам овернайт будет снижена до 20%.

"Так будут усилены рыночные стимулы для привлечения банками срочных депозитов населения в гривне. Это снизит риски для валютного рынка и международных резервов на этапе смягчения валютных ограничений", – объяснил Андрей Пышный.

Глава НБУ также отметил, что когда состояние финансовой системы и экономики нормализуются, регулятор начнет постепенное возвращение операционного дизайна монетарной политики, который был задействован до полномасштабного вторжения.

Что такое учетная ставка?

Это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Опосредованно ставка должна определять цену кредитов на рынке.

Напомним, в январе 2022 НБУ установил учетную ставку на уровне 10% годовых, но уже в начале июня размер ставки был повышен до 25% и с тех пор не менялся.

Как сообщал Фокус, в 2023 году Нацбанк может принять решение отказаться от фиксированного на межбанковском валютном рынке курса. Также Фокус рассказывал, что Кабмин Украины 14 марта 2023 года согласовал оптимизацию государственных программ "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%". Правительство, в частности, отменило возможность оформления кредитов и лизинга по компенсационным ставкам на уровне 0% годовых.