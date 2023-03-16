У НБУ визначилися з обліковою ставкою найближчим часом: що вплинуло на рішення

За словами голови НБУ, коли стан фінансової системи й економіки нормалізуються, регулятор розпочне поступове повернення операційного дизайну монетарної політики, який був задіяний до повномасштабного вторгнення.

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Правління Національного банку України (НБУ) вирішило не вносити зміни до розміру облікової ставки та зберегло її на рівні 25% річних. Про це в ході онлайн-брифінгу в четвер, 16 березня, повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

"Якщо буде така необхідність, то НБУ внесе корективи в монетарні умови, враховуючи баланс ризиків і зміни в макроекономічному прогнозі з метою забезпечення цінової та курсової стабільності й одночасного формування передумов для поступового пом'якшення валютних обмежень", — сказав Андрій Пишний.

Водночас, за його словами, регулятор запровадить комплекс додаткових заходів щодо посилення конкуренції банків за строкові депозити населення. Зокрема, з 7 квітня 2023 року з'являться тримісячні депозитні сертифікати за ставкою 25% для банків. Зазначається, що банки можуть розміщувати кошти в таких сертифікатах залежно від обсягу гривневих депозитів населення із початковим терміном розміщення від 3 місяців. Крім того, ставку за депозитними сертифікатами овернайт буде знижено до 20%.

"Так буде посилено ринкові стимули для залучення банками строкових депозитів населення в гривні. Це знизить ризики для валютного ринку та міжнародних резервів на етапі пом'якшення валютних обмежень", — пояснив Андрій Пишний.

Глава НБУ також зазначив, що коли стан фінансової системи й економіки нормалізується, регулятор розпочне поступове повернення операційного дизайну монетарної політики, який був задіяний до повномасштабного вторгнення.

Що таке облікова ставка?

Це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть одержати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Посередньо ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Нагадаємо, у січні 2022 року НБУ встановив облікову ставку на рівні 10% річних, але вже на початку червня розмір ставки був підвищений до 25% і з того часу не змінювався.

Як повідомляв Фокус, у 2023 році Нацбанк може ухвалити рішення відмовитися від фіксованого на міжбанківському валютному ринку курсу. Також Фокус розповідав, що Кабмін України 14 березня 2023 року погодив оптимізацію державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" і "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%". Уряд, зокрема, скасував можливість оформлення кредитів і лізингу за компенсаційними ставками на рівні 0% річних.