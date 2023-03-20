Еще одно поражение РФ: стоимость газа в Европе обновила минимум

Европейских Союз 18 марта впервые с начала января 2023 года закачал в хранилища больше газа, чем было израсходовано. Это свидетельствует о постепенном завершении отопительного сезона.

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Природный газ в Европе в понедельник, 20 марта 2023 года, стоил ниже 450 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах подешевели на 7% до 39,8 евро за мегаватт-час. Цены упали ниже 40 евро за мегаватт-час впервые с июля 2021 года.

Фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах 20 марта подешевели на 7% до 39,8 евро Фото: ICE

Как пишет издание ExPro Consulting, газ дешевеет из-за низкого потребления на фоне теплой погоды и стабильных поставок газа. Например, в течение газовых суток 18 марта Европейских Союз впервые с начала января 2023 года закачал в хранилища больше газа, чем было израсходовано. Это свидетельствует о постепенном завершении отопительного сезона.

Тем временем подземные газовые хранилища Европы по состоянию на март заполнены на 55,7%, в них хранится около 59 млрд куб м газа, что является наивысшим значением на эту дату за последние десятилетия.

Как Европа отказывается от российского газа

В начале марта председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен зявила, что Европейский Союз уже не так сильно зависим от российских энергоресурсов, как это было до полномасштабного вторжения Москвы в Украину. По словам политика, 80% экспорта топлива из РФ удалось полностью заменить с помощью поставок из США и Норвегии.

При этом, как свидетельствуют данные Евростата, с августа 2022 года по январь 2023 года потребление газа в Европе снизилось на 19%, если сравнивать со средним показателем за этот же период в последние пять лет. А некоторые Европейские страны снизили потребление газа на 40-50%. Например:

Финляндия — на 57,3%;

Литве — на 47,9%;

Швеции — на 40,2%.

Тем временем 7 марта стало известно, что Европейский Союз перейдет на общие закупки газа на регулярной основе, чтобы обеспечить достаточное количество топлива. Таким образом блок хочет снизить цены на энергоносители и обеспечить стабильные поставки. К этому процессу подключится и Украина, которая на следующую зиму планирует получить дополнительные 2 млрд куб. газа.