Ще одна поразка РФ: вартість газу в Європі оновила мінімум

Європейський Союз 18 березня вперше з початку січня 2023 року закачав у сховища більше газу, ніж було витрачено. Це свідчить про поступове завершення опалювального сезону.

Related video

Природний газ у Європі в понеділок, 20 березня 2023 року, коштував нижче 450 доларів за тисячу кубометрів. Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

Так, ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах подешевшали на 7% — до 39,8 євро за мегават-годину. Ціни впали нижче за 40 євро за мегават-годину вперше з липня 2021 року.

Ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах 20 березня подешевшали на 7% — до 39,8 євро Фото: ICE

Як пише видання ExPro Consulting, газ дешевшає через низьке споживання на тлі теплої погоди та стабільного постачання газу. Наприклад, протягом газової доби 18 березня Європейський Союз вперше з початку січня 2023 року закачав у сховища більше газу, ніж було витрачено. Це свідчить про поступове завершення опалювального сезону.

Водночас підземні газові сховища Європи станом на березень заповнені на 55,7%, у них зберігається близько 59 млрд. куб. м газу, що є найвищим значенням на цю дату за останні десятиліття.

Як Європа відмовляється від російського газу

На початку березня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз уже не так сильно залежний від російських енергоресурсів, як це було до повномасштабного вторгнення Москви в Україну. За словами політикині, 80% експорту палива з РФ вдалося повністю замінити за допомогою поставок із США та Норвегії.

При цьому, як свідчать дані Євростату, з серпня 2022 року до січня 2023 року споживання газу в Європі знизилося на 19%, якщо порівнювати із середнім показником за цей же період в останні п'ять років. А деякі Європейські країни зменшили споживання газу на 40-50%. Наприклад:

Фінляндія – на 57,3%;

Литва – на 47,9%;

Швеція – на 40,2%.

Водночас 7 березня стало відомо, що Європейський Союз перейде на загальні закупівлі газу на регулярній основі, щоб забезпечити достатню кількість палива. Таким чином блок хоче знизити ціни на енергоносії та забезпечити стабільні поставки. До цього процесу підключиться і Україна, яка наступної зими планує отримати додаткові 2 млрд куб. газу.