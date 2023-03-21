Есть два условия: в НБУ рассказали, готовы ли отменить фиксированный курс доллара

Глава регулятора Андрей Пышный отметил, что фиксация курса гривны позитивно повлияла на экономику Украины во время войны и назвал условия, при которых в стране могут отказаться от фиксированного курса.

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Национальный банк Украины (НБУ) планирует держать доллар на уровне 36,56 грн до того момента, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется. Об этом рассказал глава Нацбанка Андрей Пышный.

"Процесс будет определяться не временными границами, а наличием необходимых макроэкономических условий. До их появления официальный курс будет оставаться фиксированным", — сказал он.

При этом Андрей Пышный отметил, что фиксация курса гривны позитивно повлияла на экономику Украины во время войны. Глава НБУ также назвал конкретные условия для отмены фиксированного курса:

уменьшения роли Нацбанка в балансировании рынка;

возвращение способности инфляции быть номинальным якорем для ожиданий.

Что происходит с курсом в украинских банках

По состоянию на 21 марта 2023 года, как свидетельствуют данные Минфина, в украинских крупных банках доллар можно купить по такому курсу:

ПриватБанк — 38,5 грн/долл;

Ощадбанк — 39,1 грн/долл;

Райффайзен Банк — 38,9 грн/долл;

Укргазбанк — 38,7 грн/долл;

Креди Агриколь Банк — 38,9 грн/долл.

Напомним, в июле 2022 года Национальный банк Украины опустил курс гривны к доллару США на 25%, сейчас он составляет 36,5686 грн. В ведомстве объяснили это изменениями фундаментальных характеристик экономики Украины во время войны и укреплением доллара США по отношению к другим валютам.

В начале января 2023 года директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский заявил, что регулятор пока не собирается отказываться от фиксированного курса доллара.

Также напомним, что с 20 марта все украинские банки проверяют своих клиентов на предмет связей с Россией. Это значит, что финучреждения будут проверять не только самих клиентов (компании и физических лиц), но и их партнеров и контрагентов на предмет происхождения и контактов в РФ.