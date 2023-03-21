Є дві умови: в НБУ розповіли, чи готові скасувати фіксований курс долара

Глава регулятора Андрій Пишний зазначив, що фіксація курсу гривні позитивно вплинула на економіку України під час війни та назвав умови, за яких у країні можуть відмовитися від фіксованого курсу.

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Національний банк України (НБУ) планує тримати долар на рівні 36,56 грн до того моменту, поки ситуація на валютному ринку не покращає, а інфляція не стабілізується. Про це розповів голова Нацбанку Андрій Пишний.

"Процес визначатиметься не тимчасовими кордонами, а наявністю необхідних макроекономічних умов. До їх появи офіційний курс залишатиметься фіксованим", — сказав він.

При цьому Андрій Пишний наголосив, що фіксація курсу гривні позитивно вплинула на економіку України під час війни. Глава НБУ також назвав конкретні умови для скасування фіксованого курсу:

зменшення ролі Нацбанку в балансуванні ринку;

повернення здатності інфляції бути номінальним якорем для очікувань.

Що відбувається з курсом в українських банках

Станом на 21 березня 2023 року, як свідчать дані Мінфіну, в українських великих банках долар можна купити за таким курсом:

ПриватБанк — 38,5 грн/дол;

Ощадбанк — 39,1 грн/дол;

Райффайзен Банк — 38,9 грн/дол;

Укргазбанк — 38,7 грн/дол;

Креді Агріколь Банк — 38,9 грн/дол.

Нагадаємо, в липні 2022 року Національний банк України опустив курс гривні до долара США на 25%, зараз він становить 36,5686 грн. У відомстві пояснили це змінами фундаментальних характеристик економіки України під час війни та зміцненням долара США відносно інших валют.

На початку січня 2023 року директор департаменту монетарної політики й економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський заявив, що регулятор поки не збирається відмовлятися від фіксованого курсу долара.

Також нагадаємо, що з 20 березня всі українські банки перевіряють своїх клієнтів щодо зв'язків із Росією. Це означає, що фінустанови перевірятимуть не лише самих клієнтів (компанії та фізичних осіб), а й їхніх партнерів і контрагентів щодо походження та контактів в РФ.