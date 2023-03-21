Больше не госконцерн: Кабмин превратил "Укроборонпром" в акционерное общество

В Кабмине уверяют, что 100% акций АО принадлежат государству. Новое предприятие будет, в частности, привлекать инвестиции в производство оружия, техники и амуниции.

Related video

Кабинет министров Украины принял решение о создании АО "Украинская оборонная промышленность" (УОП) вместо концерна "Укроборонпром". Об этом заявил премьер-миинистр Украины Денис Шмыгаль сегодня, 21 марта.

"Это не просто смена вывески, это реформа, которая готовилась длительное время еще до начала полномасштабного вторжения России. Украина стремится построить один из самых мощных оборонно-промышленных комплексов в мире.Поэтому вводим эффективную модель управления для нового предприятия. Создаем условия для привлечения инвестиций в производство оружия, техники и амуниции. Соответствующие изменения также позволят усилить взаимодействие с нашими западными партнерами", — сказал он.

По словам премьера, реформа, которая готовилась еще до полномасштабного вторжения РФ, поможет Украине построить один из мощнейших оборонно-промышленных комплексов в мире.

По закону, первый этап реформирования предусматривает подготовку участников концерна к реорганизации и преобразование Концерна в акционерное общество.

Второй этап предусматривает создание отраслевых бизнес-объединений в организационно-правовой форме акционерных обществ, а также образование хозяйственных обществ на базе предприятий, включенных в состав "Укроборонпрома".

На третьем этапе должно завершиться преобразование концерна в акционерное общество, 100% акций которого будет принадлежать государству.

Что такое "Укроборонпром"

До сегодняшнего дня — концерн, объединяющий предприятия оборонной промышленности Украины. В него входят организации и компании девяти отраслей, включая научные учреждения и промышленные предприятия. Функции по управлению концерном и контроль за его деятельностью осуществляет Кабинет министров. В настоящее время 27 предприятий-участников "Укроборонпрома" уже превращены из государственных и/или казенных в хозяйственные общества (ООО/АО), еще 29 — в процессе преобразования.

Напомним, 14 марта Государственный концерн "Укроборонпром" отрапортовал о налаживании производства за границей танковых боеприпасов для украинских танков.

9 февраля "Укроборонпром" показал применение 120-мм мин силами ВСУ, которые производятся в одной из стран НАТО.

Еще в декабре "Укроборонпром" заявил о начале испытательного срока отечественного беспилотника с дальностью полета более 1 000 км, а взлетный вес устройства 200 кг. Но подробностей из-за секретности не привел. Сотрудники концерна разработали модель в кратчайшие сроки по заданию Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.