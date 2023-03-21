Більше не держконцерн: Кабмін перетворив "Укроборонпром" на акціонерне товариство

У Кабміні запевняють, що 100% акцій АТ належить державі. Нове підприємство, зокрема, залучатиме інвестиції у виробництво зброї, техніки й амуніції.

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Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо створення АТ "Українська оборонна промисловість" (УОП) замість концерну "Укроборонпром". Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні, 21 березня.

"Це не просто зміна вивіски, це реформа, яка готувалася тривалий час ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Україна прагне побудувати один із найпотужніших оборонно-промислових комплексів у світі. Тому вводимо ефективну модель управління для нового підприємства. Створюємо умови для залучення інвестицій у виробництво зброї, техніки й амуніції. Відповідні зміни також дозволять посилити взаємодію з нашими західними партнерами", — сказав він.

За словами прем'єра, реформа, яка готувалася ще до повномасштабного вторгнення РФ, допоможе Україні побудувати один із найпотужніших оборонно-промислових комплексів у світі.

За законом, перший етап реформування передбачає підготовку учасників концерну до реорганізації та перетворення Концерну на акціонерне товариство.

Другий етап передбачає створення галузевих бізнес-об'єднань в організаційно-правовій формі акціонерних товариств, а також створення господарських товариств на базі підприємств, доданих до складу "Укроборонпрому".

На третьому етапі має завершитися перетворення концерну на акціонерне товариство, 100% акцій якого належатиме державі.

Що таке "Укроборонпром"

До сьогодні — концерн, який поєднує підприємства оборонної промисловості України. До нього входять організації та підприємства дев'яти галузей, враховуючи наукові установи та промислові підприємства. Функції з управління концерном і контроль за його діяльністю здійснює Кабінет Міністрів. Наразі 27 підприємств-учасників "Укроборонпрому" вже перетворено з державних та/або казенних на господарські товариства (ТОВ/АТ), ще 29 — у процесі перетворення.

Нагадаємо, 14 березня Державний концерн "Укроборонпром" відрапортував про налагодження виробництва за кордоном танкових боєприпасів для українських танків.

9 лютого "Укроборонпром" показав застосування 120-мм мін силами ЗСУ, які виробляються в одній з країн НАТО.

Ще в грудні "Укроборонпром" заявив про початок випробувального терміну вітчизняного безпілотника з дальністю польоту понад 1 000 км, а злітна вага пристрою 200 кг. Але подробиць через секретність не навів. Співробітники концерну розробили модель у найкоротші терміни за завданням Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.